Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Бразилии задержали мужчину из-за подозрений в связях с "Хезболлой" - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/brazil-1909175145.html
СМИ: в Бразилии задержали мужчину из-за подозрений в связях с "Хезболлой"
СМИ: в Бразилии задержали мужчину из-за подозрений в связях с "Хезболлой" - РИА Новости, 13.11.2023
СМИ: в Бразилии задержали мужчину из-за подозрений в связях с "Хезболлой"
Полиция Бразилии задержала в столице еще одного мужчину, подозреваемого в связях с ливанским шиитским движением "Хезболлах", число задержанных по подобным... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:09
2023-11-13T16:09
в мире
бразилия
сан-паулу (город)
минас-жерайс
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731337946_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_63546d1910ad043f324c038e716d03d5.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Бразилии задержала в столице еще одного мужчину, подозреваемого в связях с ливанским шиитским движением "Хезболлах", число задержанных по подобным подозрениями достигло трех, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. На прошлой неделе федеральная полиция Бразилии сообщила о начале контртеррористической операции в Сан-Паулу и штате Минас-Жерайс, в ходе которой уже были задержаны два человека, по информации СМИ, предполагаемые террористы связаны с движением "Хезболлах" и планировали теракты против еврейских общин. "Бразильская полиция в воскресенье арестовала еще одного мужчину, подозреваемого в связях с ливанской группировкой "Хезболлах", в результате чего число задержанных, подозреваемых в причастности к группировке, достигло трех", - пишет агентство. Отмечается, что имя задержанного, арестованного в бразильской столице, не разглашается, но его предполагаемая связь с группировкой уже расследуется.
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
бразилия
сан-паулу (город)
минас-жерайс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731337946_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d9946609b2d4e356363e931ea311a067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, сан-паулу (город), минас-жерайс, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Бразилия, Сан-Паулу (город), Минас-Жерайс, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: в Бразилии задержали мужчину из-за подозрений в связях с "Хезболлой"

Reuters: в Бразилии задержали мужчину по подозрениям в связях с "Хезболлой"

© AP Photo / Silvia IzquierdoПолицейские в Бразилии
Полицейские в Бразилии - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Полицейские в Бразилии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Бразилии задержала в столице еще одного мужчину, подозреваемого в связях с ливанским шиитским движением "Хезболлах", число задержанных по подобным подозрениями достигло трех, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
На прошлой неделе федеральная полиция Бразилии сообщила о начале контртеррористической операции в Сан-Паулу и штате Минас-Жерайс, в ходе которой уже были задержаны два человека, по информации СМИ, предполагаемые террористы связаны с движением "Хезболлах" и планировали теракты против еврейских общин.
«
"Бразильская полиция в воскресенье арестовала еще одного мужчину, подозреваемого в связях с ливанской группировкой "Хезболлах", в результате чего число задержанных, подозреваемых в причастности к группировке, достигло трех", - пишет агентство.
Отмечается, что имя задержанного, арестованного в бразильской столице, не разглашается, но его предполагаемая связь с группировкой уже расследуется.
Акция в поддержку Палестины в Париже
Израиль "взрывает" Европу. Удары по Газе открыли еще один фронт
27 октября, 08:00
 
В миреБразилияСан-Паулу (город)Минас-ЖерайсХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала