https://ria.ru/20231113/brazil-1909175145.html
СМИ: в Бразилии задержали мужчину из-за подозрений в связях с "Хезболлой"
СМИ: в Бразилии задержали мужчину из-за подозрений в связях с "Хезболлой" - РИА Новости, 13.11.2023
СМИ: в Бразилии задержали мужчину из-за подозрений в связях с "Хезболлой"
Полиция Бразилии задержала в столице еще одного мужчину, подозреваемого в связях с ливанским шиитским движением "Хезболлах", число задержанных по подобным... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:09
2023-11-13T16:09
2023-11-13T16:09
в мире
бразилия
сан-паулу (город)
минас-жерайс
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Бразилии задержала в столице еще одного мужчину, подозреваемого в связях с ливанским шиитским движением "Хезболлах", число задержанных по подобным подозрениями достигло трех, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. На прошлой неделе федеральная полиция Бразилии сообщила о начале контртеррористической операции в Сан-Паулу и штате Минас-Жерайс, в ходе которой уже были задержаны два человека, по информации СМИ, предполагаемые террористы связаны с движением "Хезболлах" и планировали теракты против еврейских общин. "Бразильская полиция в воскресенье арестовала еще одного мужчину, подозреваемого в связях с ливанской группировкой "Хезболлах", в результате чего число задержанных, подозреваемых в причастности к группировке, достигло трех", - пишет агентство. Отмечается, что имя задержанного, арестованного в бразильской столице, не разглашается, но его предполагаемая связь с группировкой уже расследуется.
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
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в мире, бразилия, сан-паулу (город), минас-жерайс, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Бразилия, Сан-Паулу (город), Минас-Жерайс, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: в Бразилии задержали мужчину из-за подозрений в связях с "Хезболлой"
Reuters: в Бразилии задержали мужчину по подозрениям в связях с "Хезболлой"