https://ria.ru/20231113/brazil-1909175145.html

СМИ: в Бразилии задержали мужчину из-за подозрений в связях с "Хезболлой"

СМИ: в Бразилии задержали мужчину из-за подозрений в связях с "Хезболлой" - РИА Новости, 13.11.2023

СМИ: в Бразилии задержали мужчину из-за подозрений в связях с "Хезболлой"

Полиция Бразилии задержала в столице еще одного мужчину, подозреваемого в связях с ливанским шиитским движением "Хезболлах", число задержанных по подобным... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:09

2023-11-13T16:09

2023-11-13T16:09

в мире

бразилия

сан-паулу (город)

минас-жерайс

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Бразилии задержала в столице еще одного мужчину, подозреваемого в связях с ливанским шиитским движением "Хезболлах", число задержанных по подобным подозрениями достигло трех, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. На прошлой неделе федеральная полиция Бразилии сообщила о начале контртеррористической операции в Сан-Паулу и штате Минас-Жерайс, в ходе которой уже были задержаны два человека, по информации СМИ, предполагаемые террористы связаны с движением "Хезболлах" и планировали теракты против еврейских общин. "Бразильская полиция в воскресенье арестовала еще одного мужчину, подозреваемого в связях с ливанской группировкой "Хезболлах", в результате чего число задержанных, подозреваемых в причастности к группировке, достигло трех", - пишет агентство. Отмечается, что имя задержанного, арестованного в бразильской столице, не разглашается, но его предполагаемая связь с группировкой уже расследуется.

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

бразилия

сан-паулу (город)

минас-жерайс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бразилия, сан-паулу (город), минас-жерайс, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году