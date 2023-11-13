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Боррель посетит несколько стран Ближнего Востока

Боррель посетит несколько стран Ближнего Востока - РИА Новости, 13.11.2023

Боррель посетит несколько стран Ближнего Востока

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в социальной сети X, что посетит на неделе Израиль, Палестину, Катар и другие страны региона, чтобы обсудить... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:17

2023-11-13T14:17

2023-11-13T14:26

в мире

израиль

палестина

катар

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в социальной сети X, что посетит на неделе Израиль, Палестину, Катар и другие страны региона, чтобы обсудить гуманитарный доступ в Газу, а также урегулирование ближневосточного кризиса на основе принципа двух государств."На этой неделе я отправлюсь в Израиль, Палестину, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию, чтобы обсудить с региональными лидерами гуманитарный доступ и помощь, а также политические вопросы", - написал Боррель.По его словам, необходим "политический горизонт, направленный на решение проблемы двух государств". "Этого можно добиться только через диалог", - указал глава евродипломатии.Ранее Боррель перед началом в Брюсселе заседания глав МИД и минобороны стран Евросоюза заявил, что все страны ЕС призывают к немедленным гуманитарным паузам в Газе, а также подчеркивают необходимость проявлять предельную сдержанность со стороны Израиля.

израиль

палестина

катар

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в мире, израиль, палестина, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, жозеп боррель, евросоюз