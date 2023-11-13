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Боррель посетит несколько стран Ближнего Востока
Боррель посетит несколько стран Ближнего Востока - РИА Новости, 13.11.2023
Боррель посетит несколько стран Ближнего Востока
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в социальной сети X, что посетит на неделе Израиль, Палестину, Катар и другие страны региона, чтобы обсудить... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:17
2023-11-13T14:17
2023-11-13T14:26
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палестина
катар
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в социальной сети X, что посетит на неделе Израиль, Палестину, Катар и другие страны региона, чтобы обсудить гуманитарный доступ в Газу, а также урегулирование ближневосточного кризиса на основе принципа двух государств."На этой неделе я отправлюсь в Израиль, Палестину, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию, чтобы обсудить с региональными лидерами гуманитарный доступ и помощь, а также политические вопросы", - написал Боррель.По его словам, необходим "политический горизонт, направленный на решение проблемы двух государств". "Этого можно добиться только через диалог", - указал глава евродипломатии.Ранее Боррель перед началом в Брюсселе заседания глав МИД и минобороны стран Евросоюза заявил, что все страны ЕС призывают к немедленным гуманитарным паузам в Газе, а также подчеркивают необходимость проявлять предельную сдержанность со стороны Израиля.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, палестина, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Израиль, Палестина, Катар, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель посетит несколько стран Ближнего Востока
Боррель посетит Израиль, Палестину, Катар для обсуждения гумдоступа в Газу