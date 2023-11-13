Боррель заявил, что военная помощь Украине достигла 27 миллиардов евро
Боррель: военная поддержка Украины со стороны ЕС уже достигла 27 миллиардов евро
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что уровень военной поддержки Украины со стороны ЕС уже достиг уровня в 27 миллиардов евро, при этом перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза он не анонсировал какой-либо прогресс и новые решения по наращиванию дальнейшей помощи Киеву.
В настоящее время в Брюсселе, по сути, блокированы как очередной транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро, так и долгосрочная военная поддержка в размере 20 миллиардов на предстоящие четыре года, а также макрофинансовая помощь на 2024-2027 годы в размере 50 миллиардов евро. Все эти темы должны обсуждаться на заседаниях в понедельник и вторник глав МИД и минобороны европейского сообщества, однако пока единое решение стран союза по этим направлениям не просматривается.
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"Не забывайте об Украине, боевые действия продолжаются... Наша помощь Украине растет, я могу сказать вам, что она достигла уровня в 27 миллиардов евро военной поддержки. Это самая высокая цифра, когда-либо достигнутая. Мы продолжаем тренировать украинских военных, мы продолжаем стоять на стороне Украины", - констатировал глава евродипломатии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".