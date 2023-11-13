https://ria.ru/20231113/blokada-1909184442.html
Медведев рассказал о последствиях технологической блокады России для Запада
Медведев рассказал о последствиях технологической блокады России для Запада - РИА Новости, 13.11.2023
Медведев рассказал о последствиях технологической блокады России для Запада
Россия столкнулась с технологической блокадой после начала специальной военной операции на Украине, страну покинул ряд крупных зарубежных компаний, которые при... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:39
2023-11-13T16:39
2023-11-13T16:49
специальная военная операция на украине
технологии
россия
санкции
санкции в отношении россии
дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия столкнулась с технологической блокадой после начала специальной военной операции на Украине, страну покинул ряд крупных зарубежных компаний, которые при этом понесли убытки, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Очевидно, что время непростое. С начала специальной военной операции нам организовали технологическую блокаду. Ряд крупных иностранных компаний заявил об уходе с рынка, при этом очевидно, что они и убытки понесли, и репутационные потери", - сказал Медведев на заседании попечительского совета Фонда "Сколково".
https://ria.ru/20230807/kompanii-1888532958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, санкции, санкции в отношении россии, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Санкции, Санкции в отношении России, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о последствиях технологической блокады России для Запада
Медведев: ушедшие из РФ после начала СВО западные компании понесли убытки