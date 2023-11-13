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Медведев рассказал о последствиях технологической блокады России для Запада - РИА Новости, 13.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:39 13.11.2023 (обновлено: 16:49 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/blokada-1909184442.html
Медведев рассказал о последствиях технологической блокады России для Запада
Медведев рассказал о последствиях технологической блокады России для Запада - РИА Новости, 13.11.2023
Медведев рассказал о последствиях технологической блокады России для Запада
Россия столкнулась с технологической блокадой после начала специальной военной операции на Украине, страну покинул ряд крупных зарубежных компаний, которые при... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:39
2023-11-13T16:49
специальная военная операция на украине
технологии
россия
санкции
санкции в отношении россии
дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия столкнулась с технологической блокадой после начала специальной военной операции на Украине, страну покинул ряд крупных зарубежных компаний, которые при этом понесли убытки, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Очевидно, что время непростое. С начала специальной военной операции нам организовали технологическую блокаду. Ряд крупных иностранных компаний заявил об уходе с рынка, при этом очевидно, что они и убытки понесли, и репутационные потери", - сказал Медведев на заседании попечительского совета Фонда "Сколково".
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технологии, россия, санкции, санкции в отношении россии, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Санкции, Санкции в отношении России, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о последствиях технологической блокады России для Запада

Медведев: ушедшие из РФ после начала СВО западные компании понесли убытки

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия столкнулась с технологической блокадой после начала специальной военной операции на Украине, страну покинул ряд крупных зарубежных компаний, которые при этом понесли убытки, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что время непростое. С начала специальной военной операции нам организовали технологическую блокаду. Ряд крупных иностранных компаний заявил об уходе с рынка, при этом очевидно, что они и убытки понесли, и репутационные потери", - сказал Медведев на заседании попечительского совета Фонда "Сколково".
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
СМИ: европейские компании потеряли в России минимум 100 миллиардов евро
7 августа, 01:56
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияСанкцииСанкции в отношении РоссииДмитрий Медведев
 
 
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