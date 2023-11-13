https://ria.ru/20231113/blokada-1909184442.html

Медведев рассказал о последствиях технологической блокады России для Запада

Медведев рассказал о последствиях технологической блокады России для Запада - РИА Новости, 13.11.2023

Медведев рассказал о последствиях технологической блокады России для Запада

Россия столкнулась с технологической блокадой после начала специальной военной операции на Украине, страну покинул ряд крупных зарубежных компаний, которые при... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:39

2023-11-13T16:39

2023-11-13T16:49

специальная военная операция на украине

технологии

россия

санкции

санкции в отношении россии

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909166538_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_90cf8a20f5f3e3099dd775a4ebedb328.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия столкнулась с технологической блокадой после начала специальной военной операции на Украине, страну покинул ряд крупных зарубежных компаний, которые при этом понесли убытки, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Очевидно, что время непростое. С начала специальной военной операции нам организовали технологическую блокаду. Ряд крупных иностранных компаний заявил об уходе с рынка, при этом очевидно, что они и убытки понесли, и репутационные потери", - сказал Медведев на заседании попечительского совета Фонда "Сколково".

https://ria.ru/20230807/kompanii-1888532958.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, санкции, санкции в отношении россии, дмитрий медведев