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Посольство в Австралии отреагировало на запрет на выступления русских детей - РИА Новости, 13.11.2023
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11:33 13.11.2023 (обновлено: 11:36 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/avstraliya-1909091274.html
Посольство в Австралии отреагировало на запрет на выступления русских детей
Посольство в Австралии отреагировало на запрет на выступления русских детей - РИА Новости, 13.11.2023
Посольство в Австралии отреагировало на запрет на выступления русских детей
Посольство России в Австралии назвало позором запрет местными властями выступления детей русских австралийцев на фестивале искусств в Аделаиде, говорится в... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:33
2023-11-13T11:36
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Посольство России в Австралии назвало позором запрет местными властями выступления детей русских австралийцев на фестивале искусств в Аделаиде, говорится в распространенном в понедельник сообщении дипмиссии из Канберры. 12 ноября администрация штата Южная Австралия приняла решение о запрете под предлогом того, что выступление русских детей "могло огорчить украинских беженцев" в Австралии. Тогда русская община в Австралии организовала альтернативный фестиваль, на котором успешно выступил музыкальный детский коллектив "Калинка" и дети из других стран. Альтернативный фестиваль стал "достойным ответом на позорное решение правительства Южной Австралии запретить русским детям выступать на сцене официального мероприятия, проходившего в тот же день", отметило посольство РФ. Дипмиссия не была организатором альтернативного фестиваля, но приветствовала инициативу его проведения. "Речь идет о сугубо общественной инициативе, в которой особенно активную роль, как нам известно, сыграли соотечественники Екатерина Кацман из Аделаиды и Семен Бойков из Сиднея. Хотя посольство не было организатором альтернативного фестиваля, мы, конечно, горячо приветствуем успех этого начинания. На празднике присутствовал и выступил советник посольства Руслан Арутюнов", - отметили в посольстве. "Благодаря усилиям соотечественников из Аделаиды и других городов, благодаря всем, кто материально поддержал мероприятие через "краудфандинг", а также участию самодеятельных артистов из других национальных сообществ, состоялся яркий праздник. Он воплотил идеалы подлинного, а не декларативного, мультикультурализма - инклюзивность, недискриминацию, гармоничное взаимообогащение культур", - подчеркнули российские дипломаты. В посольстве также отметили, что "расистская выходка властей штата (Южная Австралия - ред.) вызвала крайнее возмущение", ее осудили организации российских соотечественников. Ранее протест заявило и посольство России, резко отреагировал МИД России.
https://ria.ru/20230914/rusofobiya-1896340037.html
https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903731640.html
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австралия, россия, аделаида, в мире, украина
Австралия, Россия, Аделаида, В мире, Украина
Посольство в Австралии отреагировало на запрет на выступления русских детей

Посольство РФ назвало запрет на выступления русских детей в Аделаиде позором

© Flickr / Christian HaugenФлаг Австралии
Флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Flickr / Christian Haugen
Флаг Австралии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Посольство России в Австралии назвало позором запрет местными властями выступления детей русских австралийцев на фестивале искусств в Аделаиде, говорится в распространенном в понедельник сообщении дипмиссии из Канберры.
12 ноября администрация штата Южная Австралия приняла решение о запрете под предлогом того, что выступление русских детей "могло огорчить украинских беженцев" в Австралии. Тогда русская община в Австралии организовала альтернативный фестиваль, на котором успешно выступил музыкальный детский коллектив "Калинка" и дети из других стран.
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Альтернативный фестиваль стал "достойным ответом на позорное решение правительства Южной Австралии запретить русским детям выступать на сцене официального мероприятия, проходившего в тот же день", отметило посольство РФ.
Дипмиссия не была организатором альтернативного фестиваля, но приветствовала инициативу его проведения.
"Речь идет о сугубо общественной инициативе, в которой особенно активную роль, как нам известно, сыграли соотечественники Екатерина Кацман из Аделаиды и Семен Бойков из Сиднея. Хотя посольство не было организатором альтернативного фестиваля, мы, конечно, горячо приветствуем успех этого начинания. На празднике присутствовал и выступил советник посольства Руслан Арутюнов", - отметили в посольстве.
"Благодаря усилиям соотечественников из Аделаиды и других городов, благодаря всем, кто материально поддержал мероприятие через "краудфандинг", а также участию самодеятельных артистов из других национальных сообществ, состоялся яркий праздник. Он воплотил идеалы подлинного, а не декларативного, мультикультурализма - инклюзивность, недискриминацию, гармоничное взаимообогащение культур", - подчеркнули российские дипломаты.
В посольстве также отметили, что "расистская выходка властей штата (Южная Австралия - ред.) вызвала крайнее возмущение", ее осудили организации российских соотечественников. Ранее протест заявило и посольство России, резко отреагировал МИД России.
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