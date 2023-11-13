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В Екатеринбурге электричка сбила легковушку, пострадал человек - РИА Новости, 13.11.2023
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14:50 13.11.2023 (обновлено: 15:03 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/avariya-1909147285.html
В Екатеринбурге электричка сбила легковушку, пострадал человек
В Екатеринбурге электричка сбила легковушку, пострадал человек - РИА Новости, 13.11.2023
В Екатеринбурге электричка сбила легковушку, пострадал человек
Электропоезд "Ласточка" в понедельник сбил легковой автомобиль на железнодорожном переезде в Екатеринбурге, водитель машины госпитализирован, сообщает Уральская РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:50
2023-11-13T15:03
происшествия
екатеринбург
верхняя пышма
свердловская область
свердловская железная дорога
авто
угибдд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Электропоезд "Ласточка" в понедельник сбил легковой автомобиль на железнодорожном переезде в Екатеринбурге, водитель машины госпитализирован, сообщает Уральская транспортная прокуратура. "На регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на 498-м километре перегона Гипсовая - Шувакиш Свердловской железной дороги, допущено столкновение пассажирского электропоезда "Ласточка" № 6379, следующего сообщением Екатеринбург - Шувакиш (Верхняя Пышма - Музей), с Volkswagen Polo, выехавшего на запрещающий сигнал светофора. В электропоезде в момент происшествия находилось семь пассажиров, пострадавших нет. Водитель легкового автомобиля доставлен в больницу", - говорится в релизе. Как уточнили в УГИБДД по Свердловской области, машинист электрички не стал останавливать состав после аварии. В отношении водителя Polo решается вопрос о возбуждении административного производства за выезд на переезд на красный сигнал светофора.
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екатеринбург
верхняя пышма
свердловская область
РИА Новости
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происшествия, екатеринбург, верхняя пышма, свердловская область, свердловская железная дорога, авто, угибдд
Происшествия, Екатеринбург, Верхняя Пышма, Свердловская область, Свердловская железная дорога, Авто, УГИБДД
В Екатеринбурге электричка сбила легковушку, пострадал человек

В Екатеринбурге электричка снесла легковушку, водителя госпитализировали

© Фото : пресс-служба Уральской транспортной прокуратурыНа месте столкновения электропоезда с легковым автомобилем в Свердловской области
На месте столкновения электропоезда с легковым автомобилем в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры
На месте столкновения электропоезда с легковым автомобилем в Свердловской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Электропоезд "Ласточка" в понедельник сбил легковой автомобиль на железнодорожном переезде в Екатеринбурге, водитель машины госпитализирован, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
"На регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на 498-м километре перегона Гипсовая - Шувакиш Свердловской железной дороги, допущено столкновение пассажирского электропоезда "Ласточка" № 6379, следующего сообщением Екатеринбург - Шувакиш (Верхняя Пышма - Музей), с Volkswagen Polo, выехавшего на запрещающий сигнал светофора. В электропоезде в момент происшествия находилось семь пассажиров, пострадавших нет. Водитель легкового автомобиля доставлен в больницу", - говорится в релизе.
Как уточнили в УГИБДД по Свердловской области, машинист электрички не стал останавливать состав после аварии. В отношении водителя Polo решается вопрос о возбуждении административного производства за выезд на переезд на красный сигнал светофора.
Место происшествия, где иномарка вылетела на железнодорожные пути и загорелась в Приморье. 30 октября 2023
В Приморье машина вылетела на железнодорожные пути и загорелась
30 октября, 12:12
 
ПроисшествияЕкатеринбургВерхняя ПышмаСвердловская областьСвердловская железная дорогаАвтоУГИБДД
 
 
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