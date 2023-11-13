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В Екатеринбурге электричка сбила легковушку, пострадал человек

В Екатеринбурге электричка сбила легковушку, пострадал человек - РИА Новости, 13.11.2023

В Екатеринбурге электричка сбила легковушку, пострадал человек

Электропоезд "Ласточка" в понедельник сбил легковой автомобиль на железнодорожном переезде в Екатеринбурге, водитель машины госпитализирован, сообщает Уральская РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:50

2023-11-13T14:50

2023-11-13T15:03

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верхняя пышма

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Электропоезд "Ласточка" в понедельник сбил легковой автомобиль на железнодорожном переезде в Екатеринбурге, водитель машины госпитализирован, сообщает Уральская транспортная прокуратура. "На регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на 498-м километре перегона Гипсовая - Шувакиш Свердловской железной дороги, допущено столкновение пассажирского электропоезда "Ласточка" № 6379, следующего сообщением Екатеринбург - Шувакиш (Верхняя Пышма - Музей), с Volkswagen Polo, выехавшего на запрещающий сигнал светофора. В электропоезде в момент происшествия находилось семь пассажиров, пострадавших нет. Водитель легкового автомобиля доставлен в больницу", - говорится в релизе. Как уточнили в УГИБДД по Свердловской области, машинист электрички не стал останавливать состав после аварии. В отношении водителя Polo решается вопрос о возбуждении административного производства за выезд на переезд на красный сигнал светофора.

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происшествия, екатеринбург, верхняя пышма, свердловская область, свердловская железная дорога, авто, угибдд