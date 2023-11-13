https://ria.ru/20231113/ates-1909040486.html

В Госдепе пообещали считать Россию полноправным участником саммита АТЭС

В Госдепе пообещали считать Россию полноправным участником саммита АТЭС - РИА Новости, 13.11.2023

В Госдепе пообещали считать Россию полноправным участником саммита АТЭС

США будут относиться к России как к полноправному участнику саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T05:04

2023-11-13T05:04

2023-11-13T05:09

сша

россия

дмитрий песков

саммит атэс

алексей оверчук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156041/23/1560412312_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f544e5600bd315e4c841d0b3762a683f.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США будут относиться к России как к полноправному участнику саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Сан-Франциско, заявил представитель Госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррей.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российскую делегацию на форуме возглавит вице-премьер Алексей Оверчук."К нему относятся как к главе делегации, и у него будет возможность принять полноценное участие в мероприятиях, которые пройдут на этой неделе... Мы весь год последовательно заявляли, что хотим быть хорошими хозяевами АТЭС", - заявил Мюррей агентству Франс Пресс.В начале октября в Госдепе заявили, что США будут руководствоваться санкциями при отправке приглашения Москве на саммит АТЭС. Кроме того, по его словам, Штаты не ожидают приезда президента Владимира Путина на этот форум.Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ отметил, что Москва самостоятельно определит уровень своего участия в мероприятии, роль США состоит лишь в том, чтобы направить приглашение.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20231113/stolknoveniya-1909039055.html

https://ria.ru/20231110/vizit-1908723954.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, дмитрий песков, саммит атэс , алексей оверчук