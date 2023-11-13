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В Госдепе пообещали считать Россию полноправным участником саммита АТЭС - РИА Новости, 13.11.2023
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05:04 13.11.2023 (обновлено: 05:09 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/ates-1909040486.html
В Госдепе пообещали считать Россию полноправным участником саммита АТЭС
В Госдепе пообещали считать Россию полноправным участником саммита АТЭС - РИА Новости, 13.11.2023
В Госдепе пообещали считать Россию полноправным участником саммита АТЭС
США будут относиться к России как к полноправному участнику саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T05:04
2023-11-13T05:09
сша
россия
дмитрий песков
саммит атэс
алексей оверчук
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США будут относиться к России как к полноправному участнику саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Сан-Франциско, заявил представитель Госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррей.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российскую делегацию на форуме возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.&quot;К нему относятся как к главе делегации, и у него будет возможность принять полноценное участие в мероприятиях, которые пройдут на этой неделе... Мы весь год последовательно заявляли, что хотим быть хорошими хозяевами АТЭС&quot;, - заявил Мюррей агентству Франс Пресс.В начале октября в Госдепе заявили, что США будут руководствоваться санкциями при отправке приглашения Москве на саммит АТЭС. Кроме того, по его словам, Штаты не ожидают приезда президента Владимира Путина на этот форум.Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ отметил, что Москва самостоятельно определит уровень своего участия в мероприятии, роль США состоит лишь в том, чтобы направить приглашение.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20231113/stolknoveniya-1909039055.html
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сша, россия, дмитрий песков, саммит атэс , алексей оверчук
США, Россия, Дмитрий Песков, Саммит АТЭС , Алексей Оверчук
В Госдепе пообещали считать Россию полноправным участником саммита АТЭС

Госдеп: США на саммите АТЭС будут считать Россию полноправным участником

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США будут относиться к России как к полноправному участнику саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Сан-Франциско, заявил представитель Госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российскую делегацию на форуме возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Полиция Сан-Франциско готовится к столкновениям у площадки саммита АТЭС
04:15
«

"К нему относятся как к главе делегации, и у него будет возможность принять полноценное участие в мероприятиях, которые пройдут на этой неделе... Мы весь год последовательно заявляли, что хотим быть хорошими хозяевами АТЭС", - заявил Мюррей агентству Франс Пресс.

В начале октября в Госдепе заявили, что США будут руководствоваться санкциями при отправке приглашения Москве на саммит АТЭС. Кроме того, по его словам, Штаты не ожидают приезда президента Владимира Путина на этот форум.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ отметил, что Москва самостоятельно определит уровень своего участия в мероприятии, роль США состоит лишь в том, чтобы направить приглашение.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в США на саммит АТЭС
10 ноября, 17:14
 
СШАРоссияДмитрий ПесковСаммит АТЭСАлексей Оверчук
 
 
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