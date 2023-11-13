https://ria.ru/20231113/ataki-1909198630.html

СМИ: на американские силы в Сирии совершили четыре атаки за 24 часа

СМИ: на американские силы в Сирии совершили четыре атаки за 24 часа - РИА Новости, 13.11.2023

СМИ: на американские силы в Сирии совершили четыре атаки за 24 часа

Силы США и их международные партнеры по меньшей мере четыре раза за 24 часа подверглись атакам в Сирии. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:42

2023-11-13T17:42

2023-11-13T17:50

в мире

сша

сирия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

дейр-эз-зор (мухафаза)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Силы США и их международные партнеры по меньшей мере четыре раза за 24 часа подверглись атакам в Сирии."Американские и международные силы, которые базируются на северо-востоке Сирии подверглись атакам по меньшей мере четыре раза за менее чем 24 часа", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на американского военного чиновника.Отмечается, что при атаках использовались дроны и ракеты. Пострадавших в результате атак нет, однако инфраструктура получила небольшой урон, указывает агентство.В ночь на понедельник телеканал Al Mayadeen сообщал, что база США на месторождении нефти "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Позднее он заявлял, что при ракетном ударе по базе США на востоке Сирии погибли американские военные. Утром "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало американскую базу "Грин-Вилладж" на востоке Сирии.

https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html

сша

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дейр-эз-зор (мухафаза)