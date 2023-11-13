Рейтинг@Mail.ru
На Купянском и Кранолиманском направлениях отразили восемь атак ВСУ - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 13.11.2023 (обновлено: 14:29 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/ataki-1909136840.html
На Купянском и Кранолиманском направлениях отразили восемь атак ВСУ
На Купянском и Кранолиманском направлениях отразили восемь атак ВСУ - РИА Новости, 13.11.2023
На Купянском и Кранолиманском направлениях отразили восемь атак ВСУ
Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:19
2023-11-13T14:29
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й, 54-й и 57-й механизированных бригад противника в районах Загоруйковки и Тимковки Харьковской области."Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения "Азов"* (запрещен в РФ) и 15-го полка нацгвардии в районах Червоной Дибровы и Кременной ЛНР."Потери противника составили до 150 военнослужащих и один автомобиль", - уточнили в Минобороны.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
киев
россия
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_118545ab6fc5eecfa9416ec913931167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область
На Купянском и Кранолиманском направлениях отразили восемь атак ВСУ

МО: на Купянском и Кранолиманском направлениях отразили восемь атак ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й, 54-й и 57-й механизированных бригад противника в районах Загоруйковки и Тимковки Харьковской области.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 ноября, 15:44
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.11.2023Посмотреть
"Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения "Азов"* (запрещен в РФ) и 15-го полка нацгвардии в районах Червоной Дибровы и Кременной ЛНР.
"Потери противника составили до 150 военнослужащих и один автомобиль", - уточнили в Минобороны.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
12 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала