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На Купянском и Кранолиманском направлениях отразили восемь атак ВСУ

На Купянском и Кранолиманском направлениях отразили восемь атак ВСУ - РИА Новости, 13.11.2023

На Купянском и Кранолиманском направлениях отразили восемь атак ВСУ

Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:19

2023-11-13T14:19

2023-11-13T14:29

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й, 54-й и 57-й механизированных бригад противника в районах Загоруйковки и Тимковки Харьковской области."Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения "Азов"* (запрещен в РФ) и 15-го полка нацгвардии в районах Червоной Дибровы и Кременной ЛНР."Потери противника составили до 150 военнослужащих и один автомобиль", - уточнили в Минобороны.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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киев, россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область