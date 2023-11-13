https://ria.ru/20231113/arest-1909214655.html

Суд проверит законность продления ареста Беркович и Петрийчук 28 ноября

Суд проверит законность продления ареста Беркович и Петрийчук 28 ноября - РИА Новости, 13.11.2023

Суд проверит законность продления ареста Беркович и Петрийчук 28 ноября

Мосгорсуд 28 ноября проверит законность продления ареста до 2024 года режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:25

2023-11-13T18:25

2023-11-13T18:25

культура

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

новости культуры

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд 28 ноября проверит законность продления ареста до 2024 года режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Мосгорсуд 28 ноября рассмотрит жалобы защиты на постановление Замоскворецкого суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Беркович и Петрийчук", - рассказал собеседник агентства. Замоскворецкий суд Москвы в начале ноября продлил девушкам срок содержания под стражей до 10 января. Необходимость продления меры пресечения была обоснована представителем СК, в том числе, невозможностью закончить следствие из-за ранее назначенных экспертиз - психолого-психиатрической и психолого-лингвистической автороведческой. Защита называет уголовное преследование Петрийчук и Беркович незаконным, а избрание или продление какой-либо меры пресечения – немотивированным. Как следует из оглашенных в суде материалов, дело было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма. Защита считает незаконной "деструктологическую" экспертизу, на которой строится дело. В ответе ВФБУ РФЦСЭ при Минюсте России на запрос адвокатов о компетентности исследования говорится, что в РФЦСЭ такие экспертизы не проводятся, кроме того, "деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями". Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231024/blinovskaya-1904888259.html

https://ria.ru/20230911/arest-1895590242.html

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московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), новости культуры