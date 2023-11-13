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Во Франции начали 330 расследований из-за роста антисемитизма - РИА Новости, 13.11.2023
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15:58 13.11.2023 (обновлено: 16:17 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/antisemitizm-1909170040.html
Во Франции начали 330 расследований из-за роста антисемитизма
Во Франции начали 330 расследований из-за роста антисемитизма - РИА Новости, 13.11.2023
Во Франции начали 330 расследований из-за роста антисемитизма
Власти Франции проводят 330 расследований в связи с действиями антисемитского характера, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:58
2023-11-13T16:17
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
хамас
жеральд дарманен
франция
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ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости. Власти Франции проводят 330 расследований в связи с действиями антисемитского характера, сообщил телеканал BFMTV. "В общей сложности 330 расследований начаты во Франции в связи с антисемитизмом и оправданием терроризма после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября", - сообщило СМИ со ссылкой на канцелярию минюста. Ранее глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что власти зарегистрировали 1247 правонарушений, направленных на оскорбление еврейского населения. 539 человек были задержаны, 154 из них - иностранные граждане, 33 находятся в центрах временного задержания. Дарманен ранее потребовал изъятия у них вида на жительство и их депортации из страны. Накануне во Франции прошел "марш против антисемитизма". По данным МВД, в нем приняли участие более 182 тысяч человек, из них 105 тысяч в Париже. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231113/frantsiya-1909017763.html
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, жеральд дарманен, франция
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, ХАМАС, Жеральд Дарманен, Франция
Во Франции начали 330 расследований из-за роста антисемитизма

Париж начал 330 расследований из-за роста антисемитизма и оправдания терроризма

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Париже
Сотрудники полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Сотрудники полиции в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости. Власти Франции проводят 330 расследований в связи с действиями антисемитского характера, сообщил телеканал BFMTV.
"В общей сложности 330 расследований начаты во Франции в связи с антисемитизмом и оправданием терроризма после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября", - сообщило СМИ со ссылкой на канцелярию минюста.
Участники манифестации против антисемитизма в Париже, Франция. 12 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Париж меж двух огней: Макрон выбирает, кого защищать — евреев или арабов
Вчера, 08:00
Ранее глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что власти зарегистрировали 1247 правонарушений, направленных на оскорбление еврейского населения. 539 человек были задержаны, 154 из них - иностранные граждане, 33 находятся в центрах временного задержания. Дарманен ранее потребовал изъятия у них вида на жительство и их депортации из страны.
Накануне во Франции прошел "марш против антисемитизма". По данным МВД, в нем приняли участие более 182 тысяч человек, из них 105 тысяч в Париже.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Акция в поддержку Палестины в Париже
Израиль "взрывает" Европу. Удары по Газе открыли еще один фронт
27 октября, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Палестино-израильский конфликт готов уничтожить правительство Британии
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНХАМАСЖеральд ДарманенФранция
 
 
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