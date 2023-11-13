СМИ: Леонид Агутин запланировал открыть ночной клуб

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Певец Леонид Агутин стал соучредителем компании ООО "На сиреневой луне"/ON THE LILIAC MOON LLC. Выписка из ЕГРЮЛ есть в распоряжении РИА Новости. В документе указано, что Агутин совместно с организатором концертов и фестивалей Сергеем Мельниковым и директором Главclub Михаилом Евграфовым владеют компанией в равных долях.В сфере деятельности организации указано несколько направлений, основное из которых — исполнительское искусство. Среди дополнительных — рестораны, подача напитков, танцплощадки, аренда оборудования, организация отдыха и развлечений, всего 18 пунктов. Журналисты предположили, что певец намерен открыть ночной клуб. Сам Леонид Агутин пока не прокомментировал эту информацию. "На сиреневой луне" — название хита из альбома Агутина "Декамерон", вышедшего в 1996 году. Знаменитый музыкант написал музыку и текст к этой песне.
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Певец Леонид Агутин стал соучредителем компании ООО "На сиреневой луне"/ON THE LILIAC MOON LLC. Выписка из ЕГРЮЛ есть в распоряжении РИА Новости.
В документе указано, что Агутин совместно с организатором концертов и фестивалей Сергеем Мельниковым и директором Главclub Михаилом Евграфовым владеют компанией в равных долях.
Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ
1 из 8
Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ
2 из 8
Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ
3 из 8
Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ
4 из 8
Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ
5 из 8
Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ
6 из 8
Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ
7 из 8
Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ
8 из 8
Выписка из ЕГРЮЛ
1 из 8
Выписка из ЕГРЮЛ
2 из 8
Выписка из ЕГРЮЛ
3 из 8
Выписка из ЕГРЮЛ
4 из 8
Выписка из ЕГРЮЛ
5 из 8
Выписка из ЕГРЮЛ
6 из 8
Выписка из ЕГРЮЛ
7 из 8
Выписка из ЕГРЮЛ
8 из 8
В сфере деятельности организации указано несколько направлений, основное из которых — исполнительское искусство. Среди дополнительных — рестораны, подача напитков, танцплощадки, аренда оборудования, организация отдыха и развлечений, всего 18 пунктов.
Журналисты предположили, что певец намерен открыть ночной клуб. Сам Леонид Агутин пока не прокомментировал эту информацию.
"На сиреневой луне" — название хита из альбома Агутина "Декамерон", вышедшего в 1996 году. Знаменитый музыкант написал музыку и текст к этой песне.
Роспатент зарегистрировал товарный знак Игоря Николаева "Выпьем за любовь"
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.