https://ria.ru/20231113/agutin-1909168362.html

СМИ: Леонид Агутин запланировал открыть ночной клуб

СМИ: Леонид Агутин запланировал открыть ночной клуб - РИА Новости, 13.11.2023

СМИ: Леонид Агутин запланировал открыть ночной клуб

Певец Леонид Агутин стал соучредителем компании ООО "На сиреневой луне"/ON THE LILIAC MOON LLC. Выписка из ЕГРЮЛ есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:09

2023-11-13T17:09

2023-11-13T19:31

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Певец Леонид Агутин стал соучредителем компании ООО "На сиреневой луне"/ON THE LILIAC MOON LLC. Выписка из ЕГРЮЛ есть в распоряжении РИА Новости. В документе указано, что Агутин совместно с организатором концертов и фестивалей Сергеем Мельниковым и директором Главclub Михаилом Евграфовым владеют компанией в равных долях.В сфере деятельности организации указано несколько направлений, основное из которых — исполнительское искусство. Среди дополнительных — рестораны, подача напитков, танцплощадки, аренда оборудования, организация отдыха и развлечений, всего 18 пунктов. Журналисты предположили, что певец намерен открыть ночной клуб. Сам Леонид Агутин пока не прокомментировал эту информацию. "На сиреневой луне" — название хита из альбома Агутина "Декамерон", вышедшего в 1996 году. Знаменитый музыкант написал музыку и текст к этой песне.

https://ria.ru/20231030/nikolaev-1906252284.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

леонид агутин, москва, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса