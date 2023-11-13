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СМИ: Леонид Агутин запланировал открыть ночной клуб - РИА Новости, 13.11.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:09 13.11.2023 (обновлено: 19:31 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/agutin-1909168362.html
СМИ: Леонид Агутин запланировал открыть ночной клуб
СМИ: Леонид Агутин запланировал открыть ночной клуб - РИА Новости, 13.11.2023
СМИ: Леонид Агутин запланировал открыть ночной клуб
Певец Леонид Агутин стал соучредителем компании ООО "На сиреневой луне"/ON THE LILIAC MOON LLC. Выписка из ЕГРЮЛ есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:09
2023-11-13T19:31
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Певец Леонид Агутин стал соучредителем компании ООО "На сиреневой луне"/ON THE LILIAC MOON LLC. Выписка из ЕГРЮЛ есть в распоряжении РИА Новости. В документе указано, что Агутин совместно с организатором концертов и фестивалей Сергеем Мельниковым и директором Главclub Михаилом Евграфовым владеют компанией в равных долях.В сфере деятельности организации указано несколько направлений, основное из которых — исполнительское искусство. Среди дополнительных — рестораны, подача напитков, танцплощадки, аренда оборудования, организация отдыха и развлечений, всего 18 пунктов. Журналисты предположили, что певец намерен открыть ночной клуб. Сам Леонид Агутин пока не прокомментировал эту информацию. "На сиреневой луне" — название хита из альбома Агутина "Декамерон", вышедшего в 1996 году. Знаменитый музыкант написал музыку и текст к этой песне.
https://ria.ru/20231030/nikolaev-1906252284.html
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Шоубиз, Леонид Агутин, Москва, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
СМИ: Леонид Агутин запланировал открыть ночной клуб

Агутин стал соучредителем компании, с помощью которой планирует открыть клуб

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевец Леонид Агутин
Певец Леонид Агутин - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Певец Леонид Агутин
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Певец Леонид Агутин стал соучредителем компании ООО "На сиреневой луне"/ON THE LILIAC MOON LLC. Выписка из ЕГРЮЛ есть в распоряжении РИА Новости.
В документе указано, что Агутин совместно с организатором концертов и фестивалей Сергеем Мельниковым и директором Главclub Михаилом Евграфовым владеют компанией в равных долях.
Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ
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Выписка из ЕГРЮЛ
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Выписка из ЕГРЮЛ
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Выписка из ЕГРЮЛ
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В сфере деятельности организации указано несколько направлений, основное из которых — исполнительское искусство. Среди дополнительных — рестораны, подача напитков, танцплощадки, аренда оборудования, организация отдыха и развлечений, всего 18 пунктов.
Журналисты предположили, что певец намерен открыть ночной клуб. Сам Леонид Агутин пока не прокомментировал эту информацию.
"На сиреневой луне" — название хита из альбома Агутина "Декамерон", вышедшего в 1996 году. Знаменитый музыкант написал музыку и текст к этой песне.
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