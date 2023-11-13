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Аграриям Пермского края возместят затраты на производство зерна - РИА Новости, 13.11.2023
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15:15 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/agrarii-1909156342.html
Аграриям Пермского края возместят затраты на производство зерна
Аграриям Пермского края возместят затраты на производство зерна - РИА Новости, 13.11.2023
Аграриям Пермского края возместят затраты на производство зерна
Сельхозпроизводителям Пермского края возместят затраты на производство более 24 тысяч тонн зерна, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:15
2023-11-13T15:15
пермский край
производство
субсидии
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ПЕРМЬ, 13 ноя - РИА Новости. Сельхозпроизводителям Пермского края возместят затраты на производство более 24 тысяч тонн зерна, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. Региону из резервного фонда правительством РФ дополнительно выделено более 24,3 миллиона рублей на поддержку производителей зерновых культур. Как пояснили в ведомстве, средства будут направлены на компенсацию части затрат местных аграриев при выращивании и реализации пшеницы, ржи и ячменя. "В частности, будут просубсидированы более 24 тысяч тонн зерна, реализованных сельхозпроизводителями Пермского края через федеральную информационную систему ФГИС "Зерно" с апреля по сентябрь текущего года", – говорится в сообщении. Уточняется, что сельхозпроизводители региона получат субсидии из бюджета до конца текущего года. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что сельское хозяйство региона имеет большие перспективы для развития. По его словам, власти края используют для этого все возможности и инструменты, а привлечение федеральных финансовых ресурсов на развитие отраслей агропромышленного комплекса является одним из приоритетов в работе краевого правительства.
https://ria.ru/20230727/postavki-1886683331.html
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пермский край, производство, субсидии
Пермский край, Производство, Субсидии

Аграриям Пермского края возместят затраты на производство зерна

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкКолосья ржи
Колосья ржи - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Колосья ржи
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ПЕРМЬ, 13 ноя - РИА Новости. Сельхозпроизводителям Пермского края возместят затраты на производство более 24 тысяч тонн зерна, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
Региону из резервного фонда правительством РФ дополнительно выделено более 24,3 миллиона рублей на поддержку производителей зерновых культур. Как пояснили в ведомстве, средства будут направлены на компенсацию части затрат местных аграриев при выращивании и реализации пшеницы, ржи и ячменя.
"В частности, будут просубсидированы более 24 тысяч тонн зерна, реализованных сельхозпроизводителями Пермского края через федеральную информационную систему ФГИС "Зерно" с апреля по сентябрь текущего года", – говорится в сообщении.
Уточняется, что сельхозпроизводители региона получат субсидии из бюджета до конца текущего года.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что сельское хозяйство региона имеет большие перспективы для развития. По его словам, власти края используют для этого все возможности и инструменты, а привлечение федеральных финансовых ресурсов на развитие отраслей агропромышленного комплекса является одним из приоритетов в работе краевого правительства.
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