https://ria.ru/20231113/aes-1909115599.html

Третий энергоблок Курской АЭС отключили от сети автоматикой

Третий энергоблок Курской АЭС отключили от сети автоматикой - РИА Новости, 13.11.2023

Третий энергоблок Курской АЭС отключили от сети автоматикой

Энергоблок № 3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики, нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было, сообщила пресс-служба АЭС в... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T13:10

2023-11-13T13:10

2023-11-13T13:13

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Энергоблок № 3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики, нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было, сообщила пресс-служба АЭС в понедельник."Тринадцатого ноября 2023 года в 10:33 энергоблок № 3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики. Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было. Разгрузка энергоблока выполнена в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации", - сообщает пресс-служба, уточняя, что после выполнения запланированных работ энергоблок № 3 будет включен в сеть.Отмечается, что в настоящее время энергоблоки № 2 и № 4 несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок № 1 находится в режиме работы без генерации."Радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений", - подчеркивает АЭС.Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.

https://ria.ru/20231102/aes-1907034394.html

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