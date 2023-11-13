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Третий энергоблок Курской АЭС отключили от сети автоматикой - РИА Новости, 13.11.2023
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13:10 13.11.2023 (обновлено: 13:13 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/aes-1909115599.html
Третий энергоблок Курской АЭС отключили от сети автоматикой
Третий энергоблок Курской АЭС отключили от сети автоматикой - РИА Новости, 13.11.2023
Третий энергоблок Курской АЭС отключили от сети автоматикой
Энергоблок № 3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики, нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было, сообщила пресс-служба АЭС в... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:10
2023-11-13T13:13
курская аэс
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Энергоблок № 3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики, нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было, сообщила пресс-служба АЭС в понедельник."Тринадцатого ноября 2023 года в 10:33 энергоблок № 3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики. Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было. Разгрузка энергоблока выполнена в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации", - сообщает пресс-служба, уточняя, что после выполнения запланированных работ энергоблок № 3 будет включен в сеть.Отмечается, что в настоящее время энергоблоки № 2 и № 4 несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок № 1 находится в режиме работы без генерации."Радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений", - подчеркивает АЭС.Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.
https://ria.ru/20231102/aes-1907034394.html
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курская аэс, курская область, россия
Курская АЭС, Курская область, Россия
Третий энергоблок Курской АЭС отключили от сети автоматикой

Энергоблок №3 Курской АЭС отключили от сети действием автоматики

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКурская АЭС
Курская АЭС - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Энергоблок № 3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики, нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было, сообщила пресс-служба АЭС в понедельник.
"Тринадцатого ноября 2023 года в 10:33 энергоблок № 3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики. Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было. Разгрузка энергоблока выполнена в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации", - сообщает пресс-служба, уточняя, что после выполнения запланированных работ энергоблок № 3 будет включен в сеть.
Отмечается, что в настоящее время энергоблоки № 2 и № 4 несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок № 1 находится в режиме работы без генерации.
"Радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений", - подчеркивает АЭС.
Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.
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