https://ria.ru/20231113/aeroflot-1909214348.html

"Аэрофлот" выполнил ретрорейс в Новосибирск

"Аэрофлот" выполнил ретрорейс в Новосибирск - РИА Новости, 13.11.2023

"Аэрофлот" выполнил ретрорейс в Новосибирск

Аэрофлот в минувшие выходные выполнил ретрорейс SU1460/SU1461 по маршруту Москва — Новосибирск — Москва, путешественников ждали сюрпризы и атмосфера авиации... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T10:24

2023-11-13T10:24

2023-11-13T18:33

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Аэрофлот в минувшие выходные выполнил ретрорейс SU1460/SU1461 по маршруту Москва — Новосибирск — Москва, путешественников ждали сюрпризы и атмосфера авиации 70-80-х годов ХХ века, сообщает пресс-служба авиакомпании.В аэропорту пассажиров встречали стюардессы в ретроуниформе, а вместе с посадочными талонами выдавали сувенирные багажные бирки.Перед взлетом путешественников угостили мятной карамелью. Специально для рейса было разработано меню по рецептам реальных бортовых рационов второй половины прошлого века. В качестве прохладительных напитков – лимонады как в детстве. В бизнес-классе подготовили стилизованную винную карту с необычным оформлением и ассортиментом.Свободное время пассажиры могли провести за игрой в шахматы или домино.Серия рейсов в стиле ретро приурочена к 100-летию Аэрофлота, которое отмечалось в марте 2023 года. Новосибирск выбрали в качестве направления, поскольку этот город на протяжении многих лет остается одним из самых востребованных у пассажиров авиакомпании. Ранее такие необычные полеты устраивали в Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Владивосток.

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