"Аэрофлот" выполнил ретрорейс в Новосибирск в стилистике 70-80-х годов
Бортпроводники встречают пассажиров самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющего 11 ноября ретрорейс по маршруту Москва - Новосибирск
Бортпроводники встречают пассажиров самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющего 11 ноября ретрорейс по маршруту Москва - Новосибирск
Меню и винная карта у пассажира самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот"
Меню и винная карта у пассажира самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот"
Раздача обедов пассажирам самолета Airbus А321
Пассажиры самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот" играют в домино на борту
Пассажиры самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот" играют в домино на борту
Пассажир подписывает сувенирную открытку, чтобы отправить ее во время рейса
Пассажир подписывает сувенирную открытку, чтобы отправить ее во время рейса
Экипаж самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот" перед выполнением ретрорейса
Экипаж самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот" перед выполнением ретрорейса
Бортпроводники встречают пассажиров самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющего 11 ноября ретрорейс по маршруту Москва - Новосибирск
Меню и винная карта у пассажира самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот"
Раздача обедов пассажирам самолета Airbus А321
Пассажиры самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот" играют в домино на борту
Пассажир подписывает сувенирную открытку, чтобы отправить ее во время рейса
Экипаж самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот" перед выполнением ретрорейса