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"Аэрофлот" выполнил ретрорейс в Новосибирск - РИА Новости, 13.11.2023
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Туризм
 
10:24 13.11.2023 (обновлено: 18:33 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/aeroflot-1909214348.html
"Аэрофлот" выполнил ретрорейс в Новосибирск
"Аэрофлот" выполнил ретрорейс в Новосибирск - РИА Новости, 13.11.2023
"Аэрофлот" выполнил ретрорейс в Новосибирск
Аэрофлот в минувшие выходные выполнил ретрорейс SU1460/SU1461 по маршруту Москва — Новосибирск — Москва, путешественников ждали сюрпризы и атмосфера авиации... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T10:24
2023-11-13T18:33
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Аэрофлот в минувшие выходные выполнил ретрорейс SU1460/SU1461 по маршруту Москва — Новосибирск — Москва, путешественников ждали сюрпризы и атмосфера авиации 70-80-х годов ХХ века, сообщает пресс-служба авиакомпании.В аэропорту пассажиров встречали стюардессы в ретроуниформе, а вместе с посадочными талонами выдавали сувенирные багажные бирки.Перед взлетом путешественников угостили мятной карамелью. Специально для рейса было разработано меню по рецептам реальных бортовых рационов второй половины прошлого века. В качестве прохладительных напитков – лимонады как в детстве. В бизнес-классе подготовили стилизованную винную карту с необычным оформлением и ассортиментом.Свободное время пассажиры могли провести за игрой в шахматы или домино.Серия рейсов в стиле ретро приурочена к 100-летию Аэрофлота, которое отмечалось в марте 2023 года. Новосибирск выбрали в качестве направления, поскольку этот город на протяжении многих лет остается одним из самых востребованных у пассажиров авиакомпании. Ранее такие необычные полеты устраивали в Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Владивосток.
https://ria.ru/20230316/aviaperevozki-1858341808.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Москва, Новосибирск, Аэрофлот
"Аэрофлот" выполнил ретрорейс в Новосибирск

"Аэрофлот" выполнил ретрорейс в Новосибирск в стилистике 70-80-х годов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудницы авиакомпании "Аэрофлот" встречают в аэропорту пассажиров ретрорейса SU1460, следующего 11 ноября по маршруту Москва - Новосибирск
Сотрудницы авиакомпании Аэрофлот встречают в аэропорту пассажиров ретрорейса SU1460, следующего 11 ноября по маршруту Москва - Новосибирск - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Аэрофлот в минувшие выходные выполнил ретрорейс SU1460/SU1461 по маршруту Москва — Новосибирск — Москва, путешественников ждали сюрпризы и атмосфера авиации 70-80-х годов ХХ века, сообщает пресс-служба авиакомпании.
В аэропорту пассажиров встречали стюардессы в ретроуниформе, а вместе с посадочными талонами выдавали сувенирные багажные бирки.
Перед взлетом путешественников угостили мятной карамелью. Специально для рейса было разработано меню по рецептам реальных бортовых рационов второй половины прошлого века. В качестве прохладительных напитков – лимонады как в детстве. В бизнес-классе подготовили стилизованную винную карту с необычным оформлением и ассортиментом.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Бортпроводники встречают пассажиров самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющего 11 ноября ретрорейс по маршруту Москва - Новосибирск

Бортпроводники встречают пассажиров самолета Airbus А321 авиакомпании Аэрофлот, выполняющего 11 ноября ретрорейс SU1460/SU1461 по маршруту Москва - Новосибирск - Москва

Бортпроводники встречают пассажиров самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющего 11 ноября ретрорейс по маршруту Москва - Новосибирск

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 6
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Меню и винная карта у пассажира самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот"

Меню и винная карта в руках пассажира самолета Airbus А321 авиакомпании Аэрофлот, выполняющего 11 ноября ретрорейс SU1460/SU1461 по маршруту Москва - Новосибирск - Москва

Меню и винная карта у пассажира самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 6
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Раздача обедов пассажирам самолета Airbus А321

Раздача обедов пассажирам самолета Airbus А321 авиакомпании Аэрофлот, выполняющего 11 ноября ретрорейс SU1460/SU1461 по маршруту Москва - Новосибирск - Москва

Раздача обедов пассажирам самолета Airbus А321

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 6
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пассажиры самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот" играют в домино на борту

Пассажиры самолета Airbus А321 авиакомпании Аэрофлот, выполняющего 11 ноября ретрорейс SU1460/SU1461 по маршруту Москва - Новосибирск - Москва, играют в домино на борту

Пассажиры самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот" играют в домино на борту

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 6
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пассажир подписывает сувенирную открытку, чтобы отправить ее во время рейса

Пассажир самолета Airbus А321 авиакомпании Аэрофлот, выполняющего 11 ноября ретрорейс SU1460/SU1461 по маршруту Москва - Новосибирск - Москва, подписывает сувенирную открытку, чтобы отправить ее во время рейса

Пассажир подписывает сувенирную открытку, чтобы отправить ее во время рейса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 6
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Экипаж самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот" перед выполнением ретрорейса

Экипаж самолета Airbus А321 авиакомпании Аэрофлот перед выполнением ретрорейса SU1460/SU1461 по маршруту Москва - Новосибирск - Москва

Экипаж самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот" перед выполнением ретрорейса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 6

Бортпроводники встречают пассажиров самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющего 11 ноября ретрорейс по маршруту Москва - Новосибирск

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 6

Меню и винная карта у пассажира самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 6

Раздача обедов пассажирам самолета Airbus А321

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 6

Пассажиры самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот" играют в домино на борту

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 6

Пассажир подписывает сувенирную открытку, чтобы отправить ее во время рейса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 6

Экипаж самолета Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот" перед выполнением ретрорейса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 6
Свободное время пассажиры могли провести за игрой в шахматы или домино.
Серия рейсов в стиле ретро приурочена к 100-летию Аэрофлота, которое отмечалось в марте 2023 года. Новосибирск выбрали в качестве направления, поскольку этот город на протяжении многих лет остается одним из самых востребованных у пассажиров авиакомпании. Ранее такие необычные полеты устраивали в Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Владивосток.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот на летном поле Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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