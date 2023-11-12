https://ria.ru/20231112/zemletryasenie-1908935088.html

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение - РИА Новости, 12.11.2023

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T08:44

2023-11-12T08:44

2023-11-12T08:44

в мире

папуа-новая гвинея

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение было зафиксировано в 4.51 по времени UTC (7.51 мск). Эпицентр располагался в 112 километрах к северо-западу от города Рабаул. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20231110/zemletryasenie-1908775354.html

папуа-новая гвинея

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, папуа-новая гвинея