https://ria.ru/20231112/zemletryasenie-1908935088.html
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение - РИА Новости, 12.11.2023
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T08:44
2023-11-12T08:44
2023-11-12T08:44
в мире
папуа-новая гвинея
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение было зафиксировано в 4.51 по времени UTC (7.51 мск). Эпицентр располагался в 112 километрах к северо-западу от города Рабаул. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20231110/zemletryasenie-1908775354.html
папуа-новая гвинея
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, папуа-новая гвинея
В мире, Папуа-Новая Гвинея
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,9