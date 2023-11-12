https://ria.ru/20231112/zapad-1908951322.html

Страны Запада дружат между собой, чтобы вытеснить Россию, заявил Песков

Страны Запада дружат между собой, чтобы вытеснить Россию, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2023

Страны Запада дружат между собой, чтобы вытеснить Россию, заявил Песков

Страны Запада дружат друг с другом не ради себя, а чтобы вытеснить Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T11:46

2023-11-12T11:46

2023-11-12T12:10

дмитрий песков

россия

политика

павел зарубин

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Страны Запада дружат друг с другом не ради себя, а чтобы вытеснить Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин."У коллективного Запада есть свои акценты. Они как правило дружат не ради себя, они пытаются дружить, вытесняя Россию из тех или иных регионов. Мы не думаем, что эта политика имеет перспективы. Мы знаем эту политику, мы к ней уже привыкли. Но и также научились собственно выстраивать свои связи таким образом, чтобы хеджироваться от этих рисков", - сказал он.

https://ria.ru/20231112/priznanie-1908945211.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, политика, павел зарубин