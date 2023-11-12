https://ria.ru/20231112/zapad-1908951322.html
Страны Запада дружат между собой, чтобы вытеснить Россию, заявил Песков
Страны Запада дружат между собой, чтобы вытеснить Россию, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2023
Страны Запада дружат между собой, чтобы вытеснить Россию, заявил Песков
Страны Запада дружат друг с другом не ради себя, а чтобы вытеснить Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T11:46
2023-11-12T11:46
2023-11-12T12:10
дмитрий песков
россия
политика
павел зарубин
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Страны Запада дружат друг с другом не ради себя, а чтобы вытеснить Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин."У коллективного Запада есть свои акценты. Они как правило дружат не ради себя, они пытаются дружить, вытесняя Россию из тех или иных регионов. Мы не думаем, что эта политика имеет перспективы. Мы знаем эту политику, мы к ней уже привыкли. Но и также научились собственно выстраивать свои связи таким образом, чтобы хеджироваться от этих рисков", - сказал он.
https://ria.ru/20231112/priznanie-1908945211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, политика, павел зарубин
Дмитрий Песков, Россия, Политика, Павел Зарубин
Страны Запада дружат между собой, чтобы вытеснить Россию, заявил Песков
Песков: страны Запада дружат не ради себя, а чтобы вытеснить Россию