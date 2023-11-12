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Страны Запада дружат между собой, чтобы вытеснить Россию, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2023
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11:46 12.11.2023 (обновлено: 12:10 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/zapad-1908951322.html
Страны Запада дружат между собой, чтобы вытеснить Россию, заявил Песков
Страны Запада дружат между собой, чтобы вытеснить Россию, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2023
Страны Запада дружат между собой, чтобы вытеснить Россию, заявил Песков
Страны Запада дружат друг с другом не ради себя, а чтобы вытеснить Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T11:46
2023-11-12T12:10
дмитрий песков
россия
политика
павел зарубин
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Страны Запада дружат друг с другом не ради себя, а чтобы вытеснить Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин."У коллективного Запада есть свои акценты. Они как правило дружат не ради себя, они пытаются дружить, вытесняя Россию из тех или иных регионов. Мы не думаем, что эта политика имеет перспективы. Мы знаем эту политику, мы к ней уже привыкли. Но и также научились собственно выстраивать свои связи таким образом, чтобы хеджироваться от этих рисков", - сказал он.
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дмитрий песков, россия, политика, павел зарубин
Дмитрий Песков, Россия, Политика, Павел Зарубин
Страны Запада дружат между собой, чтобы вытеснить Россию, заявил Песков

Песков: страны Запада дружат не ради себя, а чтобы вытеснить Россию

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Страны Запада дружат друг с другом не ради себя, а чтобы вытеснить Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
"У коллективного Запада есть свои акценты. Они как правило дружат не ради себя, они пытаются дружить, вытесняя Россию из тех или иных регионов. Мы не думаем, что эта политика имеет перспективы. Мы знаем эту политику, мы к ней уже привыкли. Но и также научились собственно выстраивать свои связи таким образом, чтобы хеджироваться от этих рисков", - сказал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
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