https://ria.ru/20231112/zalozhniki-1908992598.html

Белый дом: Байден не успокоится, пока не будет сделки по заложникам Газы

Белый дом: Байден не успокоится, пока не будет сделки по заложникам Газы - РИА Новости, 12.11.2023

Белый дом: Байден не успокоится, пока не будет сделки по заложникам Газы

Президент США Джо Байден не успокоится, пока не будет достигнута сделка, предполагающая освобождение заложников из сектора Газа, сказал советник американского... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T17:57

2023-11-12T17:57

2023-11-12T17:57

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джейк салливан

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден не успокоится, пока не будет достигнута сделка, предполагающая освобождение заложников из сектора Газа, сказал советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Переговоры на эту тему, по его словам, продолжаются между Израилем и Катаром, имеющим выход на правящее в анклаве движение ХАМАС, с "активным вовлечением" США. "Предпринимаются усилия, чтобы попытаться заключить такую сделку, которая бы предусматривала освобождение заложников. Президент не успокоится, пока мы не добьемся этой сделки", - сказал Салливан в интервью телеканалу CNN. Израильтяне предполагают, что в плену ХАМАС остаются 239 человек. США, по словам Салливана, знают о девяти своих гражданах, которые пропали без вести после палестинской атаки 7 октября.

https://ria.ru/20231112/khamas-1908992236.html

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в мире, сша, израиль, катар, джо байден, джейк салливан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году