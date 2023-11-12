https://ria.ru/20231112/zakrylki-1908991484.html

В Челябинске самолет совершил аварийную посадку из-за неисправности

В Челябинске самолет совершил аварийную посадку из-за неисправности - РИА Новости, 12.11.2023

В Челябинске самолет совершил аварийную посадку из-за неисправности

Пассажирский самолёт, следовавший из Сочи в Челябинск, совершил аварийную посадку из-за технической неисправности, сообщила Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T17:37

2023-11-12T17:37

2023-11-12T17:51

происшествия

челябинск

сочи

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Пассажирский самолёт, следовавший из Сочи в Челябинск, совершил аварийную посадку из-за технической неисправности, сообщила Уральская транспортная прокуратура.Ранее в воскресенье в экстренных службах РИА Новости рассказали, что самолет, летевший из Сочи и готовившийся к экстренной посадке в Челябинске, приземлился штатно, на борту находятся 189 человек."Двенадцатого ноября в 18.43 (16.43) в аэропорту Челябинска (Баландино) совершило аварийную посадку воздушное судно, следовавшее рейсом №323 по маршруту Сочи – Челябинск авиакомпании "Победа". При заходе на посадку возникла техническая неисправность – невыпуск закрылок", - говорится в сообщении.На борту находился 181 пассажир, в том числе девять несовершеннолетних, уточняется в сообщении.Воздушное судно приземлилось благополучно, никто не пострадал, поясняет надзорное ведомство.Челябинская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полётов.

https://ria.ru/20231106/samolet-1907699047.html

челябинск

сочи

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, челябинск, сочи