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В Челябинске самолет совершил аварийную посадку из-за неисправности
В Челябинске самолет совершил аварийную посадку из-за неисправности - РИА Новости, 12.11.2023
В Челябинске самолет совершил аварийную посадку из-за неисправности
Пассажирский самолёт, следовавший из Сочи в Челябинск, совершил аварийную посадку из-за технической неисправности, сообщила Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T17:37
2023-11-12T17:37
2023-11-12T17:51
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Пассажирский самолёт, следовавший из Сочи в Челябинск, совершил аварийную посадку из-за технической неисправности, сообщила Уральская транспортная прокуратура.Ранее в воскресенье в экстренных службах РИА Новости рассказали, что самолет, летевший из Сочи и готовившийся к экстренной посадке в Челябинске, приземлился штатно, на борту находятся 189 человек."Двенадцатого ноября в 18.43 (16.43) в аэропорту Челябинска (Баландино) совершило аварийную посадку воздушное судно, следовавшее рейсом №323 по маршруту Сочи – Челябинск авиакомпании "Победа". При заходе на посадку возникла техническая неисправность – невыпуск закрылок", - говорится в сообщении.На борту находился 181 пассажир, в том числе девять несовершеннолетних, уточняется в сообщении.Воздушное судно приземлилось благополучно, никто не пострадал, поясняет надзорное ведомство.Челябинская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полётов.
https://ria.ru/20231106/samolet-1907699047.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, челябинск, сочи
Происшествия, Челябинск, Сочи
В Челябинске самолет совершил аварийную посадку из-за неисправности
У самолета, летевшего из Сочи и севшего в Челябинске, не выпустились закрылки
ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноя – РИА Новости.
Пассажирский самолёт, следовавший из Сочи в Челябинск, совершил аварийную посадку из-за технической неисправности, сообщила Уральская транспортная прокуратура
.
Ранее в воскресенье в экстренных службах РИА Новости рассказали, что самолет, летевший из Сочи и готовившийся к экстренной посадке в Челябинске, приземлился штатно, на борту находятся 189 человек.
"Двенадцатого ноября в 18.43 (16.43) в аэропорту Челябинска (Баландино) совершило аварийную посадку воздушное судно, следовавшее рейсом №323 по маршруту Сочи – Челябинск авиакомпании "Победа". При заходе на посадку возникла техническая неисправность – невыпуск закрылок", - говорится в сообщении.
На борту находился 181 пассажир, в том числе девять несовершеннолетних, уточняется в сообщении.
Самолет внештатно приземлился в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира
Воздушное судно приземлилось благополучно, никто не пострадал, поясняет надзорное ведомство.
Челябинская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полётов.