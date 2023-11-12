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Япония ускорит оснащение армии модернизированными ракетами - РИА Новости, 12.11.2023
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12:35 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/yaponiya-1908955127.html
Япония ускорит оснащение армии модернизированными ракетами
Япония ускорит оснащение армии модернизированными ракетами - РИА Новости, 12.11.2023
Япония ускорит оснащение армии модернизированными ракетами
Япония ускорит оснащение сил самообороны усовершенствованными управляемым ракетами "тип-12", сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T12:35
2023-11-12T12:35
в мире
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ТОКИО, 12 ноя – РИА Новости. Япония ускорит оснащение сил самообороны усовершенствованными управляемым ракетами "тип-12", сообщил телеканал NHK. Управляемые ракеты японского производства "тип-12" класса "земля-корабль" планируется усовершенствовать в рамках программы разработки ракет stand-off missile, увеличив их дальность до 1000 километров и более. Они смогут поражать противника из зоны за пределами его досягаемости, что сделает их частью укрепления "обороноспособности ответных мер". Модифицированные ракеты должны стать одним из видов замены американской наземной системы противоракетной обороны "Иджис Эшор" (Aegis Ashore), от размещения которой Япония отказалась в 2020 году из-за угрозы падения разгонных блоков на жилые районы. Обсуждается возможность оснащения ими эсминцев, истребителей и подводных лодок. Модифицированные ракеты смогут поражать цели на расстоянии более 1000 километров. Высокая дальность ракет после модификации позволит при необходимости поражать цели на территории Китая или КНДР. Ранее планировалось оснастить ими силы самообороны Японии в 2026 году, однако сейчас рассматривается возможность более ускоренного введения их в строй с учетом растущей напряженности в сфере безопасности. Как сообщает телеканал, в дополнительный бюджет на этот финансовый год (до 31 марта 2024 года) на их разработку и на разработку гиперзвуковых планирующих блоков для обороны удаленных островов выделено 152,3 миллиарда иен (1 миллиард долларов). Для обеспечения "обороноспособности ответного удара" Япония планирует закупить 400 американских ракет "Томагавк", 200 из них поступят на вооружение с 2025 финансового года (1 апреля 2025 – 31 марта 2026 года).
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в мире, япония, китай
В мире, Япония, Китай
Япония ускорит оснащение армии модернизированными ракетами

Япония ускорит оснащение армии управляемыми ракетами до 2026 года

© AP Photo / Haven Daley, FileЯпонские солдаты во время военных учений
Японские солдаты во время военных учений - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Haven Daley, File
Японские солдаты во время военных учений. Архивное фото
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ТОКИО, 12 ноя – РИА Новости. Япония ускорит оснащение сил самообороны усовершенствованными управляемым ракетами "тип-12", сообщил телеканал NHK.
Управляемые ракеты японского производства "тип-12" класса "земля-корабль" планируется усовершенствовать в рамках программы разработки ракет stand-off missile, увеличив их дальность до 1000 километров и более. Они смогут поражать противника из зоны за пределами его досягаемости, что сделает их частью укрепления "обороноспособности ответных мер". Модифицированные ракеты должны стать одним из видов замены американской наземной системы противоракетной обороны "Иджис Эшор" (Aegis Ashore), от размещения которой Япония отказалась в 2020 году из-за угрозы падения разгонных блоков на жилые районы. Обсуждается возможность оснащения ими эсминцев, истребителей и подводных лодок. Модифицированные ракеты смогут поражать цели на расстоянии более 1000 километров. Высокая дальность ракет после модификации позволит при необходимости поражать цели на территории Китая или КНДР.
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Ранее планировалось оснастить ими силы самообороны Японии в 2026 году, однако сейчас рассматривается возможность более ускоренного введения их в строй с учетом растущей напряженности в сфере безопасности. Как сообщает телеканал, в дополнительный бюджет на этот финансовый год (до 31 марта 2024 года) на их разработку и на разработку гиперзвуковых планирующих блоков для обороны удаленных островов выделено 152,3 миллиарда иен (1 миллиард долларов).
Для обеспечения "обороноспособности ответного удара" Япония планирует закупить 400 американских ракет "Томагавк", 200 из них поступят на вооружение с 2025 финансового года (1 апреля 2025 – 31 марта 2026 года).
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