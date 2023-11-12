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В Харькове прогремели повторные взрывы
В Харькове прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 12.11.2023
В Харькове прогремели повторные взрывы
Повторный взрыв прогремел в Харькове в воскресенье, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T22:32
2023-11-12T22:32
2023-11-12T22:46
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в Харькове в воскресенье, сообщило агентство РБК-Украина.Ранее сегодня агентство РБК-Украина сообщило о взрывах в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги."В Харькове снова прозвучал взрыв", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.С 20:21 (по мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
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в мире, харьков, харьковская область, рбк (медиагруппа), вооруженные силы рф
В мире, Харьков, Харьковская область, РБК (медиагруппа), Вооруженные силы РФ
В Харькове прогремели повторные взрывы
РБК-Украина: в Харькове прогремели повторные взрывы