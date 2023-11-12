https://ria.ru/20231112/vsu-1908965226.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.11.2023

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие нанесли огневое поражение украинским войскам в районе Работино в Запорожской области, противник потерял до 55 солдат, сообщили в... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T14:17

2023-11-12T14:17

2023-11-12T14:20

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907540276_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_71ee9f78ca251b256ee3968401a8c2b5.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли огневое поражение украинским войскам в районе Работино в Запорожской области, противник потерял до 55 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На запорожском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Уничтожено до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20231112/izvinenie-1908963312.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность