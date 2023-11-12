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Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.11.2023
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие нанесли огневое поражение украинским войскам в районе Работино в Запорожской области, противник потерял до 55 солдат, сообщили в... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T14:17
2023-11-12T14:17
2023-11-12T14:20
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли огневое поражение украинским войскам в районе Работино в Запорожской области, противник потерял до 55 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На запорожском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Уничтожено до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20231112/izvinenie-1908963312.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 55 человек