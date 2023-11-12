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Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.11.2023
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14:17 12.11.2023 (обновлено: 14:20 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/vsu-1908965226.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.11.2023
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие нанесли огневое поражение украинским войскам в районе Работино в Запорожской области, противник потерял до 55 солдат, сообщили в... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T14:17
2023-11-12T14:20
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли огневое поражение украинским войскам в районе Работино в Запорожской области, противник потерял до 55 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На запорожском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Уничтожено до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточнили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 55 человек

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк на огневой позиции
Танк на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк на огневой позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли огневое поражение украинским войскам в районе Работино в Запорожской области, противник потерял до 55 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Уничтожено до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточнили в МО РФ.
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