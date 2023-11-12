https://ria.ru/20231112/vityazi-1908962827.html
"Русские витязи" примут участие в авиасалоне Dubai Airshow
"Русские витязи" примут участие в авиасалоне Dubai Airshow - РИА Новости, 12.11.2023
"Русские витязи" примут участие в авиасалоне Dubai Airshow
Пилотажная группа "Русские витязи" примет участие в показательных полётах на авиасалоне Dubai Airshow, они уже прибыли в ОАЭ, сообщил журналистам вице-премьер - РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T13:52
2023-11-12T13:52
2023-11-12T15:24
оаэ
русские витязи
безопасность
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ка-52 "аллигатор"
ил-76
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АБУ-ДАБИ, 12 ноя - РИА Новости. Пилотажная группа "Русские витязи" примет участие в показательных полётах на авиасалоне Dubai Airshow, они уже прибыли в ОАЭ, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Завтра стартует авиационный салон. Будут принимать участие "Русские Витязи", уже прибыли сюда и готовятся к показательным полётам в рамках открытия завтрашнего авиационного салона", - рассказал он о российском участии в предстоящем Dubai Airshow."Будут представлены Ил-76, Ка-52, "Ансат" в медицинском исполнении, Ми-171А3", - добавил вице-премьер.Как рассказали в Минобороны РФ, "Русские Витязи" совершили перелёт на новейших истребителях Су-35с в ОАЭ из подмосковной Кубинки с двумя промежуточными посадками. Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 доставил к месту проведения международной выставки специалистов инженерно-авиационной службы и инженерно-техническое имущество.Перед демонстрационном показом, который пройдет на аэродроме Аль-Мактум экипажи истребителей проведут два квалификационных полета и воздушные тренировки, добавили в МО РФ. Ожидается, что лётчики покажут групповые фигуры высшего пилотажа, такие, как "петля Нестерова", "бочка", "вираж" на установленных интервалах и дистанциях, парный, одиночный и встречный пилотаж, а также наиболее зрелищные элементы: фигуры "зеркало", "колокол", роспуск и проход на малой высоте и предельно малой скорости.Международный авиасалон Dubai Airshow стартует 13 ноября и продлится 5 дней.
https://ria.ru/20231103/general-1907083415.html
https://ria.ru/20210722/strizhi-1742359279.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оаэ, русские витязи, безопасность, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ка-52 "аллигатор", ил-76, кубинка
ОАЭ, Русские Витязи, Безопасность, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ка-52 "Аллигатор", Ил-76, Кубинка
"Русские витязи" примут участие в авиасалоне Dubai Airshow
"Русские витязи" примут участие в показательных полетах на салоне Dubai Airshow
АБУ-ДАБИ, 12 ноя - РИА Новости. Пилотажная группа "Русские витязи" примет участие в показательных полётах на авиасалоне Dubai Airshow, они уже прибыли в ОАЭ, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Завтра стартует авиационный салон. Будут принимать участие "Русские Витязи", уже прибыли сюда и готовятся к показательным полётам в рамках открытия завтрашнего авиационного салона", - рассказал он о российском участии в предстоящем Dubai Airshow.
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"Будут представлены Ил-76
, Ка-52
, "Ансат" в медицинском исполнении, Ми-171А3", - добавил вице-премьер.
Как рассказали в Минобороны РФ, "Русские Витязи" совершили перелёт на новейших истребителях Су-35с
в ОАЭ из подмосковной Кубинки
с двумя промежуточными посадками. Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 доставил к месту проведения международной выставки специалистов инженерно-авиационной службы и инженерно-техническое имущество.
Перед демонстрационном показом, который пройдет на аэродроме Аль-Мактум экипажи истребителей проведут два квалификационных полета и воздушные тренировки, добавили в МО РФ. Ожидается, что лётчики покажут групповые фигуры высшего пилотажа, такие, как "петля Нестерова", "бочка", "вираж" на установленных интервалах и дистанциях, парный, одиночный и встречный пилотаж, а также наиболее зрелищные элементы: фигуры "зеркало", "колокол", роспуск и проход на малой высоте и предельно малой скорости.
Международный авиасалон Dubai Airshow стартует 13 ноября и продлится 5 дней.
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