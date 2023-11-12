https://ria.ru/20231112/vityazi-1908962827.html

"Русские витязи" примут участие в авиасалоне Dubai Airshow

"Русские витязи" примут участие в авиасалоне Dubai Airshow - РИА Новости, 12.11.2023

"Русские витязи" примут участие в авиасалоне Dubai Airshow

Пилотажная группа "Русские витязи" примет участие в показательных полётах на авиасалоне Dubai Airshow, они уже прибыли в ОАЭ, сообщил журналистам вице-премьер - РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T13:52

2023-11-12T13:52

2023-11-12T15:24

оаэ

русские витязи

безопасность

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ка-52 "аллигатор"

ил-76

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АБУ-ДАБИ, 12 ноя - РИА Новости. Пилотажная группа "Русские витязи" примет участие в показательных полётах на авиасалоне Dubai Airshow, они уже прибыли в ОАЭ, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Завтра стартует авиационный салон. Будут принимать участие "Русские Витязи", уже прибыли сюда и готовятся к показательным полётам в рамках открытия завтрашнего авиационного салона", - рассказал он о российском участии в предстоящем Dubai Airshow."Будут представлены Ил-76, Ка-52, "Ансат" в медицинском исполнении, Ми-171А3", - добавил вице-премьер.Как рассказали в Минобороны РФ, "Русские Витязи" совершили перелёт на новейших истребителях Су-35с в ОАЭ из подмосковной Кубинки с двумя промежуточными посадками. Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 доставил к месту проведения международной выставки специалистов инженерно-авиационной службы и инженерно-техническое имущество.Перед демонстрационном показом, который пройдет на аэродроме Аль-Мактум экипажи истребителей проведут два квалификационных полета и воздушные тренировки, добавили в МО РФ. Ожидается, что лётчики покажут групповые фигуры высшего пилотажа, такие, как "петля Нестерова", "бочка", "вираж" на установленных интервалах и дистанциях, парный, одиночный и встречный пилотаж, а также наиболее зрелищные элементы: фигуры "зеркало", "колокол", роспуск и проход на малой высоте и предельно малой скорости.Международный авиасалон Dubai Airshow стартует 13 ноября и продлится 5 дней.

https://ria.ru/20231103/general-1907083415.html

https://ria.ru/20210722/strizhi-1742359279.html

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россия

кубинка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оаэ, русские витязи, безопасность, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ка-52 "аллигатор", ил-76, кубинка