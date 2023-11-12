https://ria.ru/20231112/vino-1908931048.html

Эксперт объяснил, как вино в России за 15 лет стало "гендерно-нейтральным"

Эксперт объяснил, как вино в России за 15 лет стало "гендерно-нейтральным" - РИА Новости, 12.11.2023

Эксперт объяснил, как вино в России за 15 лет стало "гендерно-нейтральным"

Культура потребления вина в России за последние пятнадцать лет значительно изменилась - этот напиток стал гендерно-нейтральным, перестав быть сугубо женским,... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T07:26

2023-11-12T07:26

2023-11-12T07:26

россия

краснодарский край

экономика

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Культура потребления вина в России за последние пятнадцать лет значительно изменилась - этот напиток стал гендерно-нейтральным, перестав быть сугубо женским, также люди стали чаще выбирать сухое, а не полусладкое, рассказал РИА Новости глава Olymp Winery Армен Даниелян. "В России очень сильно поменялась культура пития за последние 15 лет... В начале 2000-х годов вино было чисто дамским напитком, но на сегодняшний день рынок кардинально изменился и теперь это и мужской, и женский напиток", - заявил он в кулуарах Российского винодельческого форума. По словам эксперта, в стране в целом сложился тренд на переход от крепких напитков в сторону вина, а уже внутри винной категории - от полусладких вариантов к сухим. При этом на протяжении последних пяти лет активно растет и рынок игристых вин в России. Даниелян подчеркнул, что это одна из причин, почему компания решила совместно с Luding Group запустить производство игристых вин. Среди других стимулов - сокращение объема импортной продукции, отчасти даже "дефицит игристых вин" и желание расширить портфель. "Мы собираемся выпускать два вида игристых вин - первое - это вино, произведенные различными методами: классическим способом (Шампэнуаз), резервуарным (метод Шарма). Поэтому в планах выпускать около 500 тысяч бутылок первым методом и около 5-6 миллионов вторым", - добавил он. В четверг крупнейший импортер вин в Россию Luding Group объявил о запуске собственного производства игристых вин на партнёрских мощностях - предприятии Olymp Winery, сотрудничество с которым началось в 2017 году. Olymp Winery - один из крупнейший заводов Краснодарского края, в собственности которого 1250 гектаров молодых и плодоносящих виноградников в долине реки Адагум.

https://ria.ru/20231111/vino-1908775534.html

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россия, краснодарский край, экономика