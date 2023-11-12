https://ria.ru/20231112/videonablyudenie-1908983041.html
В Запорожской области видеонаблюдение помогает предотвращать теракты
В Запорожской области видеонаблюдение помогает предотвращать теракты - РИА Новости, 12.11.2023
В Запорожской области видеонаблюдение помогает предотвращать теракты
Система камер видеонаблюдения, действующая в крупных городах Запорожской области, помогает предотвращать теракты и диверсии, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T16:34
2023-11-12T16:34
2023-11-12T16:34
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Система камер видеонаблюдения, действующая в крупных городах Запорожской области, помогает предотвращать теракты и диверсии, сообщил РИА Новости начальник отдела департамента по надзору связи и массовых коммуникаций региона Павел Олейник. Он пояснил, что система прошла тестирование в мае 2023 года, после чего доступ к ней был передан правоохранительным органам. В настоящее время система расширяется и охватывает новые населенные пункты, добавил Олейник. "Система работает без сбоев и показала себя хорошо. Первый этап внедрения этой системы закончен. В вопросе предотвращения терактов и диверсии система работает отлично. Факты предотвращения таких моментов уже были. Данная мера поможет значительно повысить уровень безопасности и предотвратить теракты и диверсии", - сказал Олейник.
https://ria.ru/20231108/terakt-1908233677.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область
В Запорожской области видеонаблюдение помогает предотвращать теракты
В Запорожской области система видеонаблюдения помогает предотвращать теракты
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Система камер видеонаблюдения, действующая в крупных городах Запорожской области, помогает предотвращать теракты и диверсии, сообщил РИА Новости начальник отдела департамента по надзору связи и массовых коммуникаций региона Павел Олейник.
Он пояснил, что система прошла тестирование в мае 2023 года, после чего доступ к ней был передан правоохранительным органам. В настоящее время система расширяется и охватывает новые населенные пункты, добавил Олейник.
«
"Система работает без сбоев и показала себя хорошо. Первый этап внедрения этой системы закончен. В вопросе предотвращения терактов и диверсии система работает отлично. Факты предотвращения таких моментов уже были. Данная мера поможет значительно повысить уровень безопасности и предотвратить теракты и диверсии", - сказал Олейник.
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