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Арабские страны выдвинули условие установления мира с Израилем

Арабские страны выдвинули условие установления мира с Израилем - РИА Новости, 12.11.2023

Арабские страны выдвинули условие установления мира с Израилем

Арабские страны назвали условием установления мира с Израилем прекращение им оккупации всех палестинских и арабских земель, говорится в решении арабо-исламского РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T01:43

2023-11-12T01:43

2023-11-12T02:46

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЭР-РИЯД, 12 ноя - РИА Новости. Арабские страны назвали условием установления мира с Израилем прекращение им оккупации всех палестинских и арабских земель, говорится в решении арабо-исламского саммита, который прошел в субботу в Эр-Рияде.В субботу Саудовская Аравия приняла совместный внеочередной саммит с участием лидеров арабских и мусульманских стран, чтобы обсудить критическую ситуацию в секторе Газа."Предварительным условием мира с Израилем и установления с ним нормальных отношений является прекращение оккупации им всех палестинских и арабских земель, а также воплощение независимости государства Палестина с полным суверенитетом в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и осуществление не подлежащих пересмотру прав палестинского народа", - заявлено в документе по итогам саммита.Участники саммита также выступили против отделения сектора Газа от Западного берега реки Иордан, подчеркнув необходимость включения этих территорий вместе с Восточным Иерусалимом в состав независимого палестинского государства.В 2020 году ряд арабских стран, включая ОАЭ и Бахрейн, при посредничестве США согласились на нормализацию отношений с Израилем и начали активно развивать с ним отношения. За последние полгода не раз появлялась информация о переговорах между Саудовской Аравией и Израилем о возможной нормализации отношений, но, по информации арабских СМИ, под влиянием эскалации конфликта в секторе Газа этот диалог оказался заморожен.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231112/palestina-1908920244.html

https://ria.ru/20231112/poselentsy-1908915270.html

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израиль, россия, палестина, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире