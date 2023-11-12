https://ria.ru/20231112/ukraina-1908959038.html

Медведев оценил предложения принять Украину в НАТО без Крыма и Донбасса

Медведев оценил предложения принять Украину в НАТО без Крыма и Донбасса - РИА Новости, 12.11.2023

Медведев оценил предложения принять Украину в НАТО без Крыма и Донбасса

Пробрасываемые в Европе идеи принять Украину в НАТО без Крыма и Донбасса означают, что эти территории уже не являются Украиной в их понимании, заявил в... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T13:27

2023-11-12T13:27

2023-11-12T13:27

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пробрасываемые в Европе идеи принять Украину в НАТО без Крыма и Донбасса означают, что эти территории уже не являются Украиной в их понимании, заявил в телеграм-канале замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев и предложил идти дальше. "Европа бурлит. На улицах сотни тысяч людей протестуют против циничной западной поддержки насилия в Газе. Под сурдинку большой ближневосточной крови некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине. Мол, надо ее принять в Альянс, но без Крыма и Донбасса. Стало быть, эти территории уже точно не Украина в их понимании", - написал он.Медведев отметил, что это неплохо, но важно идти дальше. "Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически всё остальное – никакая не Украина", - считает он. После этого, по мнению Медведева, останется "всего три шага до признания очевидного: Зеленский, который не идёт на выборы, – не президент, а узурпатор", "украинский язык – не язык, а суржик", "Украина – НЕ страна, а искусственно собранные территории". "А что же тогда принимать в НАТО, спросите вы. Ну, можно принять город Лемберг с окрестностями (пока ещё Львовскую область), если там очень будут настаивать", - добавил он. Также Медведев выдвинул идею "вообще замахнуться на большее, расширив в очередной раз критерии членства в Альянсе". "Взять и пригласить туда Израиль вместе с Палестиной, превратив вечных врагов в союзников. И в придачу к ним Афганистан. Даром, что ли, натовцы там сидели битых двадцать лет. Вот тогда-то на Ближнем Востоке воцарится просвещённая демократия на англосаксонский манер. И наступит полное счастье", - написал он.

https://ria.ru/20231028/rf-1905852960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, украина, дмитрий медведев, нато, донбасс, европа