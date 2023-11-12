Медведев оценил предложения принять Украину в НАТО без Крыма и Донбасса
Медведев: в Европе уже не считают Крым и Донбасс украинскими
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пробрасываемые в Европе идеи принять Украину в НАТО без Крыма и Донбасса означают, что эти территории уже не являются Украиной в их понимании, заявил в телеграм-канале замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев и предложил идти дальше.
"Европа бурлит. На улицах сотни тысяч людей протестуют против циничной западной поддержки насилия в Газе. Под сурдинку большой ближневосточной крови некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине. Мол, надо ее принять в Альянс, но без Крыма и Донбасса. Стало быть, эти территории уже точно не Украина в их понимании", - написал он.
После этого, по мнению Медведева, останется "всего три шага до признания очевидного: Зеленский, который не идёт на выборы, – не президент, а узурпатор", "украинский язык – не язык, а суржик", "Украина – НЕ страна, а искусственно собранные территории".
"А что же тогда принимать в НАТО, спросите вы. Ну, можно принять город Лемберг с окрестностями (пока ещё Львовскую область), если там очень будут настаивать", - добавил он.
Также Медведев выдвинул идею "вообще замахнуться на большее, расширив в очередной раз критерии членства в Альянсе".
"Взять и пригласить туда Израиль вместе с Палестиной, превратив вечных врагов в союзников. И в придачу к ним Афганистан. Даром, что ли, натовцы там сидели битых двадцать лет. Вот тогда-то на Ближнем Востоке воцарится просвещённая демократия на англосаксонский манер. И наступит полное счастье", - написал он.