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Медведев оценил предложения принять Украину в НАТО без Крыма и Донбасса - РИА Новости, 12.11.2023
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13:27 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/ukraina-1908959038.html
Медведев оценил предложения принять Украину в НАТО без Крыма и Донбасса
Медведев оценил предложения принять Украину в НАТО без Крыма и Донбасса - РИА Новости, 12.11.2023
Медведев оценил предложения принять Украину в НАТО без Крыма и Донбасса
Пробрасываемые в Европе идеи принять Украину в НАТО без Крыма и Донбасса означают, что эти территории уже не являются Украиной в их понимании, заявил в... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T13:27
2023-11-12T13:27
политика
украина
дмитрий медведев
нато
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пробрасываемые в Европе идеи принять Украину в НАТО без Крыма и Донбасса означают, что эти территории уже не являются Украиной в их понимании, заявил в телеграм-канале замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев и предложил идти дальше. "Европа бурлит. На улицах сотни тысяч людей протестуют против циничной западной поддержки насилия в Газе. Под сурдинку большой ближневосточной крови некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине. Мол, надо ее принять в Альянс, но без Крыма и Донбасса. Стало быть, эти территории уже точно не Украина в их понимании", - написал он.Медведев отметил, что это неплохо, но важно идти дальше. "Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически всё остальное – никакая не Украина", - считает он. После этого, по мнению Медведева, останется "всего три шага до признания очевидного: Зеленский, который не идёт на выборы, – не президент, а узурпатор", "украинский язык – не язык, а суржик", "Украина – НЕ страна, а искусственно собранные территории". "А что же тогда принимать в НАТО, спросите вы. Ну, можно принять город Лемберг с окрестностями (пока ещё Львовскую область), если там очень будут настаивать", - добавил он. Также Медведев выдвинул идею "вообще замахнуться на большее, расширив в очередной раз критерии членства в Альянсе". "Взять и пригласить туда Израиль вместе с Палестиной, превратив вечных врагов в союзников. И в придачу к ним Афганистан. Даром, что ли, натовцы там сидели битых двадцать лет. Вот тогда-то на Ближнем Востоке воцарится просвещённая демократия на англосаксонский манер. И наступит полное счастье", - написал он.
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политика, украина, дмитрий медведев, нато, донбасс, европа
Политика, Украина, Дмитрий Медведев, НАТО, Донбасс, Европа
Медведев оценил предложения принять Украину в НАТО без Крыма и Донбасса

Медведев: в Европе уже не считают Крым и Донбасс украинскими

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пробрасываемые в Европе идеи принять Украину в НАТО без Крыма и Донбасса означают, что эти территории уже не являются Украиной в их понимании, заявил в телеграм-канале замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев и предложил идти дальше.
"Европа бурлит. На улицах сотни тысяч людей протестуют против циничной западной поддержки насилия в Газе. Под сурдинку большой ближневосточной крови некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине. Мол, надо ее принять в Альянс, но без Крыма и Донбасса. Стало быть, эти территории уже точно не Украина в их понимании", - написал он.
Медведев отметил, что это неплохо, но важно идти дальше. "Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически всё остальное – никакая не Украина", - считает он.
После этого, по мнению Медведева, останется "всего три шага до признания очевидного: Зеленский, который не идёт на выборы, – не президент, а узурпатор", "украинский язык – не язык, а суржик", "Украина – НЕ страна, а искусственно собранные территории".
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"А что же тогда принимать в НАТО, спросите вы. Ну, можно принять город Лемберг с окрестностями (пока ещё Львовскую область), если там очень будут настаивать", - добавил он.
Также Медведев выдвинул идею "вообще замахнуться на большее, расширив в очередной раз критерии членства в Альянсе".
"Взять и пригласить туда Израиль вместе с Палестиной, превратив вечных врагов в союзников. И в придачу к ним Афганистан. Даром, что ли, натовцы там сидели битых двадцать лет. Вот тогда-то на Ближнем Востоке воцарится просвещённая демократия на англосаксонский манер. И наступит полное счастье", - написал он.
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