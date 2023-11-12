https://ria.ru/20231112/ubiystvo-1909023521.html

В Турции хозяина квартиры подозревают в убийстве арендатора после конфликта

В Турции хозяина квартиры подозревают в убийстве арендатора после конфликта - РИА Новости, 12.11.2023

В Турции хозяина квартиры подозревают в убийстве арендатора после конфликта

Хозяин квартиры в турецком Измире подозревается в убийстве арендатора, с которым он вступил в конфликт, сообщает телеканал NTV. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T22:41

2023-11-12T22:41

2023-11-12T22:41

жилье

турция

измир

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 12 ноя - РИА Новости. Хозяин квартиры в турецком Измире подозревается в убийстве арендатора, с которым он вступил в конфликт, сообщает телеканал NTV. По данным канала, 79-летний хозяин квартиры в районе Торбалы по какой-то причине поругался с 38-летним арендатором. Предположительно, хозяин выстрелил в арендатора, который после госпитализации скончался. Сбежавшего с места происшествия хозяина недвижимости ищет полиция. ЦБ Турции ранее сообщал, что цены на недвижимость в стране с июля 2022 года по нынешний июль выросли на 94,7%, в ряде регионов - до 130%. Наибольший рост цен зафиксирован в черноморских провинциях Зонгулдак, Карабюк и Бартын - более 130%. В июле конфликт из-за желания хозяина квартиры повысить стоимость аренды закончился поножовщиной и гибелью племянника арендатора в турецком городе Ризе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предвыборной кампании обещал решить проблему постоянно растущих цен на аренду недвижимости, власти обсуждают введение налога для владельцев пустующих квартир - ряд арендодателей предпочитают не сдавать квартиры, а подождать стабилизации курса лиры или найти арендатора, готового заключить контракт в долларах. Турецкие власти продлили до июля 2024 года ограничение для арендодателей в подъеме платы за аренду квартир, её можно будет увеличить максимум на 25%, сообщал ранее министр юстиции страны Йылмаз Тундж. Арендодатели выступали против этого ограничения, так как при определении платы за аренду, по их мнению, должен учитываться годовой уровень инфляции и индекс потребительских цен. Турецкие суды по гражданским делам завалены исками по вопросам стоимости аренды квартир и требований выселения арендаторов, слушания назначаются не ранее чем через один год после подачи иска, а в целом процесс занимает не меньше двух лет.

https://ria.ru/20231107/ubiystvo-1907922405.html

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жилье, турция, измир, реджеп тайип эрдоган