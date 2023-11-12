https://ria.ru/20231112/trevoga-1908918160.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.11.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T01:10

2023-11-12T01:10

2023-11-12T01:13

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога во всех областях Украины была объявлена, начиная с 00.54 мск. Ранее в субботу, 11 ноября, воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://radiosputnik.ru/20231111/kiev-1908838547.html

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украина, россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире