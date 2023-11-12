https://ria.ru/20231112/territoriya-1908940784.html
"Мы уже пришли к этому". Стало известно, что Украина сделает для России
"Мы уже пришли к этому". Стало известно, что Украина сделает для России - РИА Новости, 12.11.2023
"Мы уже пришли к этому". Стало известно, что Украина сделает для России
Украинскому правительству ради достижения мира с Россией придется пожертвовать территориями, заявили в эфире американского The Hill TV. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T09:42
2023-11-12T09:42
2023-11-12T15:06
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Украинскому правительству ради достижения мира с Россией придется пожертвовать территориями, заявили в эфире американского The Hill TV."Мы знали, что придем к такой ситуации, когда России и Украине нужно начать переговоры. <…> Украине, вероятно, придется пойти на территориальные уступки", — предположили в репортаже.В материале отметили, что многие эксперты предупреждали о подобном исходе, поэтому понесенные Киевом жертвы оказались напрасными."Если мы все равно пришли к этой точке, когда мы признаем, что нужно было с этого начинать?" — задались вопросом в репортаже.Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновников передал, что США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией и то, чем ему придется пожертвовать ради мира. По информации NBC, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт, по их мнению, зашел в тупик. Они также не уверены в своей способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.
https://ria.ru/20231112/finansirovanie-1908937494.html
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в мире, россия, украина, киев, nbc
В мире, Россия, Украина, Киев, NBC
"Мы уже пришли к этому". Стало известно, что Украина сделает для России
The Hill TV: Украина пожертвует территорией для достижения мира с Россией