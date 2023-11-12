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"Мы уже пришли к этому". Стало известно, что Украина сделает для России - РИА Новости, 12.11.2023
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09:42 12.11.2023 (обновлено: 15:06 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/territoriya-1908940784.html
"Мы уже пришли к этому". Стало известно, что Украина сделает для России
"Мы уже пришли к этому". Стало известно, что Украина сделает для России - РИА Новости, 12.11.2023
"Мы уже пришли к этому". Стало известно, что Украина сделает для России
Украинскому правительству ради достижения мира с Россией придется пожертвовать территориями, заявили в эфире американского The Hill TV. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T09:42
2023-11-12T15:06
в мире
россия
украина
киев
nbc
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Украинскому правительству ради достижения мира с Россией придется пожертвовать территориями, заявили в эфире американского The Hill TV.&quot;Мы знали, что придем к такой ситуации, когда России и Украине нужно начать переговоры. &lt;…&gt; Украине, вероятно, придется пойти на территориальные уступки&quot;, — предположили в репортаже.В материале отметили, что многие эксперты предупреждали о подобном исходе, поэтому понесенные Киевом жертвы оказались напрасными."Если мы все равно пришли к этой точке, когда мы признаем, что нужно было с этого начинать?" — задались вопросом в репортаже.Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновников передал, что США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией и то, чем ему придется пожертвовать ради мира. По информации NBC, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт, по их мнению, зашел в тупик. Они также не уверены в своей способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.
https://ria.ru/20231112/finansirovanie-1908937494.html
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в мире, россия, украина, киев, nbc
В мире, Россия, Украина, Киев, NBC
"Мы уже пришли к этому". Стало известно, что Украина сделает для России

The Hill TV: Украина пожертвует территорией для достижения мира с Россией

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Украинскому правительству ради достижения мира с Россией придется пожертвовать территориями, заявили в эфире американского The Hill TV.
«

"Мы знали, что придем к такой ситуации, когда России и Украине нужно начать переговоры. <…> Украине, вероятно, придется пойти на территориальные уступки", — предположили в репортаже.

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В материале отметили, что многие эксперты предупреждали о подобном исходе, поэтому понесенные Киевом жертвы оказались напрасными.
"Если мы все равно пришли к этой точке, когда мы признаем, что нужно было с этого начинать?" — задались вопросом в репортаже.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновников передал, что США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией и то, чем ему придется пожертвовать ради мира. По информации NBC, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт, по их мнению, зашел в тупик. Они также не уверены в своей способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.
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