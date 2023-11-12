https://ria.ru/20231112/territorii-1908939676.html

Еще пять областей. В США раскрыли, как изменятся границы Украины

Еще пять областей. В США раскрыли, как изменятся границы Украины - РИА Новости, 12.11.2023

Еще пять областей. В США раскрыли, как изменятся границы Украины

Россия может освободить еще пять областей на Украине в результате специальной военной операции, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T09:24

2023-11-12T09:24

2023-11-12T09:24

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россия

киев

скотт риттер

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия может освободить еще пять областей на Украине в результате специальной военной операции, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Речь идет о продлении специальной военной операции до 2025 года, о наращивании российских вооруженных сил, чтобы у них было достаточно ресурсов для выполнения задачи по освобождению еще пяти областей. Теперь мы начинаем видеть конечную цель. Эта финальная стадия звучит так: "Если вы хотите продолжать этот конфликт, то и мы его продолжим, и когда он закончится, то еще пять областей уже не будут частью Украины"", — указал эксперт.По его словам, у украинского руководства еще осталось время завершить конфликт дипломатией до того, как границы изменятся, и будет назначено другое правительство.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

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политика, в мире, украина, россия, киев, скотт риттер