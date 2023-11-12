https://ria.ru/20231112/svet-1908940637.html

В 27 населенных пунктах Полтавской области отключили свет

В 27 населенных пунктах Полтавской области отключили свет - РИА Новости, 12.11.2023

В 27 населенных пунктах Полтавской области отключили свет

Аварийные отключения света произошли в 27 населенных пунктах Полтавской области на Украине в результате ухудшения погодных условий, сообщил в воскресенье глава... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T09:37

2023-11-12T09:37

2023-11-12T09:37

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украина

полтавская область

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Аварийные отключения света произошли в 27 населенных пунктах Полтавской области на Украине в результате ухудшения погодных условий, сообщил в воскресенье глава областной администрации Филипп Пронин в телеграм-канале. "В результате ухудшения погодных условий без света остались 27 населенных пунктов. Аварийные отключения электросетей произошли из-за порывов ветра и сильного дождя. На утро отключены от электроснабжения 8661 абонент", - написал Пронин.По словам Пронина, энергетики уже приступили к ликвидации последствий непогоды.

https://ria.ru/20231111/podstantsiya-1908857546.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, полтавская область