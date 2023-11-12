Рейтинг@Mail.ru
В 27 населенных пунктах Полтавской области отключили свет - РИА Новости, 12.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/svet-1908940637.html
В 27 населенных пунктах Полтавской области отключили свет
В 27 населенных пунктах Полтавской области отключили свет - РИА Новости, 12.11.2023
В 27 населенных пунктах Полтавской области отключили свет
Аварийные отключения света произошли в 27 населенных пунктах Полтавской области на Украине в результате ухудшения погодных условий, сообщил в воскресенье глава... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T09:37
2023-11-12T09:37
в мире
украина
полтавская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580269_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_f0288e586233456452c343b77e966d27.jpg
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Аварийные отключения света произошли в 27 населенных пунктах Полтавской области на Украине в результате ухудшения погодных условий, сообщил в воскресенье глава областной администрации Филипп Пронин в телеграм-канале. "В результате ухудшения погодных условий без света остались 27 населенных пунктов. Аварийные отключения электросетей произошли из-за порывов ветра и сильного дождя. На утро отключены от электроснабжения 8661 абонент", - написал Пронин.По словам Пронина, энергетики уже приступили к ликвидации последствий непогоды.
https://ria.ru/20231111/podstantsiya-1908857546.html
украина
полтавская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580269_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_c03ca659cdb2b25d47849b6e19da11ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, полтавская область
В мире, Украина, Полтавская область
В 27 населенных пунктах Полтавской области отключили свет

В 27 населенных пунктах Полтавской области произошли аварийные отключения света

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Аварийные отключения света произошли в 27 населенных пунктах Полтавской области на Украине в результате ухудшения погодных условий, сообщил в воскресенье глава областной администрации Филипп Пронин в телеграм-канале.
"В результате ухудшения погодных условий без света остались 27 населенных пунктов. Аварийные отключения электросетей произошли из-за порывов ветра и сильного дождя. На утро отключены от электроснабжения 8661 абонент", - написал Пронин.
По словам Пронина, энергетики уже приступили к ликвидации последствий непогоды.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
На Украине заявили о повреждении одной из подстанций в Сумской области
11 ноября, 15:20
 
В миреУкраинаПолтавская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала