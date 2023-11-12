https://ria.ru/20231112/svet-1908940637.html
В 27 населенных пунктах Полтавской области отключили свет
В 27 населенных пунктах Полтавской области отключили свет - РИА Новости, 12.11.2023
В 27 населенных пунктах Полтавской области отключили свет
Аварийные отключения света произошли в 27 населенных пунктах Полтавской области на Украине в результате ухудшения погодных условий, сообщил в воскресенье глава... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T09:37
2023-11-12T09:37
2023-11-12T09:37
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Аварийные отключения света произошли в 27 населенных пунктах Полтавской области на Украине в результате ухудшения погодных условий, сообщил в воскресенье глава областной администрации Филипп Пронин в телеграм-канале. "В результате ухудшения погодных условий без света остались 27 населенных пунктов. Аварийные отключения электросетей произошли из-за порывов ветра и сильного дождя. На утро отключены от электроснабжения 8661 абонент", - написал Пронин.По словам Пронина, энергетики уже приступили к ликвидации последствий непогоды.
https://ria.ru/20231111/podstantsiya-1908857546.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, полтавская область
В мире, Украина, Полтавская область
В 27 населенных пунктах Полтавской области отключили свет
В 27 населенных пунктах Полтавской области произошли аварийные отключения света