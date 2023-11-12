https://ria.ru/20231112/spetsoperatsiya-1909019063.html

Спецоперация, 12 ноября: Украина и США готовятся к встрече

Спецоперация, 12 ноября: Украина и США готовятся к встрече - РИА Новости, 12.11.2023

Спецоперация, 12 ноября: Украина и США готовятся к встрече

О готовящейся встрече министров обороны США и Украины, ходе спецоперации и обстрелах со стороны ВСУ — в материале РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2023

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2023-11-12T21:55

2023-11-12T22:19

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. О готовящейся встрече министров обороны США и Украины, ходе спецоперации и обстрелах со стороны ВСУ — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииРоссийские военнослужащие за прошедшие сутки отразили десять атак украинских солдат на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях. В общей сложности противник потерял до 695 солдат.Также Киев лишился одного танка, девяти бронированных машин, двух БМП, артиллерийской системы М777 производства США и гаубицы "Мста-Б". Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены еще одна М777, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", четыре орудия Д-30 и одно Д-20, польская самоходка Krab, американская гаубица М119. В районе Старицы в Харьковской области удалось поразить склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны. У Константиновки в Николаевской области российские военные уничтожили склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ. Кроме того, поражен пункт управления украинской 72-й десантно-штурмовой бригады в районе Антоновки в ДНР. Российские средства противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и сбили 42 беспилотника в различных районах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской, а также Харьковской областей. Обстрелы ДНР и ЛНР Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска за прошедшие сутки выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, шесть мин калибра 120 миллиметров и 25 152-миллиметровых снарядов по Горловке. Кременная в ЛНР подверглась обстрелу ВСУ, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Позднее посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник уточнил, что украинские войска вели обстрел со стороны Красного Лимана и Серебрянского лесничества. Очевидец рассказал РИА Новости, что в результате кассетного удара в Кременной повреждены здание больницы и машина скорой помощи. Готовятся к встречеМинистр обороны США Ллойд Остин по телефону переговорил с украинским коллегой Рустемом Умеровым, сообщил Пентагон. Они обсудили последние события на фронте, а также планы на следующую встречу контактной группы по Украине, "которая состоится позднее в этом месяце". Агентство Блумберг заявило со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца согласилась удвоить военную помощь Украине в 2024 году до восьми миллиардов евро (около 8,6 миллиарда долларов). С германской позицией не согласился украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. В интервью изданию Freilich он рассказал, что анонсированный "зимний пакет" с дополнительными агрегатами зенитной системы Patriot и новыми системами IRIS-T затягивает военный конфликт, но "не гарантирует позитивных перспектив для Украины". Для кого благоприятноАмериканское издание The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что новая фаза конфликта, скорее всего, будет благоприятной для Москвы, "которая перевела свою экономику на военные рельсы", а не для Киева, зависимого от поддержки Запада. В другой публикации WSJ приводятся слова украинских солдат, которые жалуются на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а также живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА. Взрывы прозвучали сегодня в Харькове и подконтрольном Киеву Херсоне. Впрочем, как стало позднее известно, в Харькове речь шла о том, что "что-то взорвалось на заправке в районе железнодорожного вокзала".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20231112/vsu-1909009868.html

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Уничтожение украинского танка на Купянском направлении Бойцы ЗВО при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили украинский танк, пытавшийся атаковать российские позиции на купянском направлении 2023-11-12T21:55 true PT0M34S

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Наталья Макарова

киев, украина, харьков, родион мирошник, ллойд остин, рустем умеров, вооруженные силы украины, пентагон