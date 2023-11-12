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ВСУ потеряли под Купянском десятки солдат - РИА Новости, 12.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 12.11.2023 (обновлено: 10:14 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/spetsoperatsiya-1908924664.html
ВСУ потеряли под Купянском десятки солдат
ВСУ потеряли под Купянском десятки солдат - РИА Новости, 12.11.2023
ВСУ потеряли под Купянском десятки солдат
Военнослужащие группировки "Запад" уничтожили на Купянском направлении десятки украинских солдат, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T05:04
2023-11-12T10:14
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Запад" уничтожили на Купянском направлении десятки украинских солдат, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.&quot;Общие потери противника составили до 50 военнослужащих, БМП Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата&quot;, — сказал он.При контрбатарейной борьбе военнослужащие группировки уничтожили 155-миллиметровую самоходку Krab польского производства, 122-миллиметровую САУ 2С1 "Гвоздика", 122-миллиметровую буксируемую гаубицу Д-30 и четыре минометных расчета в районах Песчаного, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Кисловки.Кроме того, по словам Зыбинского, оперативно-тактическая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады в районе Петропавловки. Также расчеты тяжелых огнеметных систем поразили скопление живой силы 32-й механизированной бригады в районе Загоруйковки.При боевых действиях на Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" отразили контратаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка, добавил начальник пресс-центра.
https://ria.ru/20231105/spetsoperatsiya-1907579490.html
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Специальная военная операция на Украине
ВСУ потеряли под Купянском десятки солдат

На Купянском направлении уничтожены 50 солдат ВСУ, БМП Bradley и САУ Krab

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" артиллерийского подразделения ЦВО работает по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С артиллерийского подразделения ЦВО работает по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" артиллерийского подразделения ЦВО работает по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Запад" уничтожили на Купянском направлении десятки украинских солдат, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
«

"Общие потери противника составили до 50 военнослужащих, БМП Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата", — сказал он.

При контрбатарейной борьбе военнослужащие группировки уничтожили 155-миллиметровую самоходку Krab польского производства, 122-миллиметровую САУ 2С1 "Гвоздика", 122-миллиметровую буксируемую гаубицу Д-30 и четыре минометных расчета в районах Песчаного, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Кисловки.
Кроме того, по словам Зыбинского, оперативно-тактическая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады в районе Петропавловки. Также расчеты тяжелых огнеметных систем поразили скопление живой силы 32-й механизированной бригады в районе Загоруйковки.
При боевых действиях на Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" отразили контратаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка, добавил начальник пресс-центра.
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