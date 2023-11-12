https://ria.ru/20231112/spetsoperatsiya-1908924664.html

ВСУ потеряли под Купянском десятки солдат

ВСУ потеряли под Купянском десятки солдат - РИА Новости, 12.11.2023

ВСУ потеряли под Купянском десятки солдат

Военнослужащие группировки "Запад" уничтожили на Купянском направлении десятки украинских солдат, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T05:04

2023-11-12T05:04

2023-11-12T10:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Запад" уничтожили на Купянском направлении десятки украинских солдат, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский."Общие потери противника составили до 50 военнослужащих, БМП Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата", — сказал он.При контрбатарейной борьбе военнослужащие группировки уничтожили 155-миллиметровую самоходку Krab польского производства, 122-миллиметровую САУ 2С1 "Гвоздика", 122-миллиметровую буксируемую гаубицу Д-30 и четыре минометных расчета в районах Песчаного, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Кисловки.Кроме того, по словам Зыбинского, оперативно-тактическая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады в районе Петропавловки. Также расчеты тяжелых огнеметных систем поразили скопление живой силы 32-й механизированной бригады в районе Загоруйковки.При боевых действиях на Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" отразили контратаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка, добавил начальник пресс-центра.

https://ria.ru/20231105/spetsoperatsiya-1907579490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60