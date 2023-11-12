https://ria.ru/20231112/sotsseti-1908944418.html

Активнее всего россияне ведут аккаунты в "Одноклассниках"

Активнее всего россияне ведут аккаунты в "Одноклассниках" - РИА Новости, 12.11.2023

Активнее всего россияне ведут аккаунты в "Одноклассниках"

Активнее всего россияне ведут аккаунты в "Одноклассниках" и "ВКонтакте", а замыкает топ-3 Instagram*, при этом 6% населения вовсе не ведут странички ни в одной... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T10:28

2023-11-12T10:28

2023-11-12T10:28

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технологии

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Активнее всего россияне ведут аккаунты в "Одноклассниках" и "ВКонтакте", а замыкает топ-3 Instagram*, при этом 6% населения вовсе не ведут странички ни в одной социальной сети, следует из данных сервиса "Бери Заряд!", имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Самой популярной соцсетью, в которой россияне активно ведут аккаунты, оказались "Одноклассники" (72%). На втором месте - "ВКонтакте" (50%), а тройку лидеров замыкает Instagram* (27%). В пятерку также вошли TikTok (20%) и YouTube (18%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2000 мужчин и женщин старше 18 лет. При этом среди молодых людей от 18 до 34 лет самыми популярными соцсетями для публикации контента оказались "ВКонтакте" и Instagram*, а люди старше 55 лет преимущественно ведут странички в "Одноклассниках" и "ВКонтакте". В целом женщины активнее мужчин публикуют фото, видео или тексты в Instagram*, TikTok и "ВКонтакте", в то время как представители сильного пола чаще делают публикации на YouTube. Отмечается, что 17% являются активными пользователями таких площадок и публикуют в интернете посты каждый день, 10% делятся личным контентом не менее 2-3 раз в неделю, еще 19% - несколько раз в месяц, 10% - всего один, а раз в сезон - 17%. В свою очередь, 27% размещают в соцсетях что-либо раз в полгода и реже. Кроме того, эксперты выяснили, что чем моложе респондент, тем чаще он привык выкладывать посты в соцсетях: около 20% молодых людей от 18 до 34 лет публикуют что-то в интернете ежедневно, в то время как среди россиян старше 55 лет это делают лишь 10%. "В социальных сетях 37% россиян проводит от 1 до 3 часов в день, а 23% - от 3 до 5 часов. Практически весь день проводят в соцсетях 10% респондентов, а 12% контролируют свою нахождение в соцсетях и стараются проводить в них не более 30 минут в день... Совсем не ведут странички в соцсетях 6% населения страны", - добавляется в исследовании.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231030/odnoklassniki-1906099716.html

https://ria.ru/20231010/lebedev-1901752756.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, одноклассники, youtube, tiktok, вконтакте