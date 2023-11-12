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Сотрудники МККК больше не могут посещать север Газы из-за опасности - РИА Новости, 12.11.2023
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22:03 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/sotrudniki-1909020429.html
Сотрудники МККК больше не могут посещать север Газы из-за опасности
Сотрудники МККК больше не могут посещать север Газы из-за опасности - РИА Новости, 12.11.2023
Сотрудники МККК больше не могут посещать север Газы из-за опасности
Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) больше не могут посещать север сектора Газа из-за отсутствия условий безопасности, говорится в... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T22:03
2023-11-12T22:03
в мире
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россия
восточный иерусалим
владимир путин
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ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) больше не могут посещать север сектора Газа из-за отсутствия условий безопасности, говорится в пресс-релизе организации. "На наших глазах разворачивается невыносимая человеческая трагедия. Люди звонят нам днём и ночью, говоря, что боятся открыть свою дверь из-за страха быть убитыми, и умоляя помочь им добраться до безопасного места. Как гуманитарный работник, я испытываю разочарование из-за того, что не могу ответить на эти призывы, поскольку нашим командам не хватает элементарных условий безопасности для передвижения в северной части Газы", - приводятся в документе слова главы офиса МККК в Газе Уильям Шомбург. Организация добавляет, что мужчины, женщины и дети, размахивая белыми флагами, проходят без еды и воды десятки километров мимо мертвых тел, лежащих на улицах. "В то время как гражданские лица продолжают перемещаться с севера на юг Газы, сотням тысяч перемещенных лиц не хватает предметов первой необходимости, таких как кров, еда, вода и средства гигиены. Ситуация стремительно приближается к гуманитарной катастрофе", - подчёркивают в МККК. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/zdravookhranenie-1908789362.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, международный комитет красного креста (мккк), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, Международный комитет Красного Креста (МККК), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сотрудники МККК больше не могут посещать север Газы из-за опасности

МККК: сотрудники организации больше не могут посещать север Газы из-за опасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) больше не могут посещать север сектора Газа из-за отсутствия условий безопасности, говорится в пресс-релизе организации.
«
"На наших глазах разворачивается невыносимая человеческая трагедия. Люди звонят нам днём и ночью, говоря, что боятся открыть свою дверь из-за страха быть убитыми, и умоляя помочь им добраться до безопасного места. Как гуманитарный работник, я испытываю разочарование из-за того, что не могу ответить на эти призывы, поскольку нашим командам не хватает элементарных условий безопасности для передвижения в северной части Газы", - приводятся в документе слова главы офиса МККК в Газе Уильям Шомбург.
Территория больницы Аль-Шифы в городе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Система здравоохранения Газы достигла точки невозврата, заявил МККК
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Организация добавляет, что мужчины, женщины и дети, размахивая белыми флагами, проходят без еды и воды десятки километров мимо мертвых тел, лежащих на улицах.
«
"В то время как гражданские лица продолжают перемещаться с севера на юг Газы, сотням тысяч перемещенных лиц не хватает предметов первой необходимости, таких как кров, еда, вода и средства гигиены. Ситуация стремительно приближается к гуманитарной катастрофе", - подчёркивают в МККК.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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