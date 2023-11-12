https://ria.ru/20231112/sotrudnichestvo-1908981723.html

Россия и ОАЭ будут сотрудничать в автопроме и фармацевтике

Россия и ОАЭ будут сотрудничать в автопроме и фармацевтике - РИА Новости, 12.11.2023

Россия и ОАЭ будут сотрудничать в автопроме и фармацевтике

Вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров провел рабочую встречу с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бен Ахмедом... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T16:26

2023-11-12T16:26

2023-11-12T16:26

экономика

технологии

россия

оаэ

абу-даби

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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АБУ-ДАБИ, 12 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров провел рабочую встречу с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бен Ахмедом Аль-Джабером, в ходе которой стороны обсудили кооперацию в автопроме, фармацевтике, а также вопросы стандартизации оборудования для нефтегазовой отрасли, сообщил журналистам российский вице-премьер. "Традиционной стала тема автомобилестроения, и здесь у нас уже есть проект по Aurus с компанией Tawazun. Мы будем продолжать углублять это сотрудничество… Стартует сборка Aurus", - отметил он. Ранее в воскресенье Манутров рассказал журналистам, что на производственной площадке в Абу-Даби началась сборка люксовых седанов Aurus Senat, в перспективе на ней будут производиться и внедорожники Aurus Komendant. "Второе направление - это фармацевтика, наши компании уже определенное время осваивают рынок Эмиратов. Они должны, в том числе, сейчас подготовить регуляторную базу для признания также стандартов на уровне регуляторов системы здравоохранения России и Эмиратов, чтобы двигаться затем уже в области производства и готовых лекарственных форм в Эмираты, и производства субстанций", - добавил вице-премьер. Также внимание было уделено вопросам взаимодействия в области стандартизации и сертификации оборудования для нефтегазовой отрасли.

https://ria.ru/20231112/aurus-1908964912.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, оаэ, абу-даби, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)