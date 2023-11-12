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Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось - РИА Новости, 12.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:43 12.11.2023 (обновлено: 23:49 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/sotoyanie-1909027093.html
Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось
Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось - РИА Новости, 12.11.2023
Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось
Состояние телеведущего Отара Кушанашвили, которому стало плохо в ресторане в Москве, стабилизировалось, об этом сообщается в его Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T23:43
2023-11-12T23:49
культура
москва
отар кушанашвили
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Состояние телеведущего Отара Кушанашвили, которому стало плохо в ресторане в Москве, стабилизировалось, об этом сообщается в его Telegram-канале.Ранее в СМИ появились сообщения, что телеведущему Отару Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане Sabor de la Vida в центре Москвы. Продюсер телеведущего Отара Кушанашвили Виктор Ладненко, комментируя это, заявил, что у того в последнее время было много работы, и "просто не выдержало сердце"."Друзья, много вопросов поступает, отвечаем всем и сразу. Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось. Он находится в палате. Никаких диагнозов пока не подтверждаем", - говорится в Telegram-канале ведущего.
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москва, отар кушанашвили
Культура, Москва, Отар Кушанашвили
Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось

Состояние попавшего в больницу в Москве Отара Кушанашвили стабилизировалось

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖурналист Отар Кушанашвили
Журналист Отар Кушанашвили - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Журналист Отар Кушанашвили. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Состояние телеведущего Отара Кушанашвили, которому стало плохо в ресторане в Москве, стабилизировалось, об этом сообщается в его Telegram-канале.
Ранее в СМИ появились сообщения, что телеведущему Отару Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане Sabor de la Vida в центре Москвы. Продюсер телеведущего Отара Кушанашвили Виктор Ладненко, комментируя это, заявил, что у того в последнее время было много работы, и "просто не выдержало сердце".
«
"Друзья, много вопросов поступает, отвечаем всем и сразу. Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось. Он находится в палате. Никаких диагнозов пока не подтверждаем", - говорится в Telegram-канале ведущего.
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