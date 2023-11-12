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"Хуже тупика". В США раскрыли, что на самом деле происходит на Украине - РИА Новости, 12.11.2023
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10:27 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/situatsiya-1908944235.html
"Хуже тупика". В США раскрыли, что на самом деле происходит на Украине
"Хуже тупика". В США раскрыли, что на самом деле происходит на Украине - РИА Новости, 12.11.2023
"Хуже тупика". В США раскрыли, что на самом деле происходит на Украине
Ситуация для Украины на поле боя хуже тупика, поскольку страна терпит поражение в конфликте с Россией, утверждает бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T10:27
2023-11-12T10:27
политика
россия
украина
киев
рэй макговерн
стивен гарднер
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ситуация для Украины на поле боя хуже тупика, поскольку страна терпит поражение в конфликте с Россией, утверждает бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру.&quot;Ситуация хуже тупика. Украина терпит поражение, Стивен. Это большой секрет. Вполне возможно, что Байдену сказали говорить, что поражение терпит Россия, но это не так. Проигрывает не Москва, а Киев, как и его западные спонсоры&quot;, — заявил МакговернПо его словам, российские войска превосходят украинскую армию по силе и численности, поскольку большая часть ВСУ была уничтожена, когда Владимир Зеленский "отправил своих бойцов на гибель в смертельных ловушках". Он утверждает, что генералы ВСУ все больше и больше не хотят посылать своих солдат на бессмысленную гибель от рук российских военных.ВСУ пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231112/territorii-1908939676.html
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политика, россия, украина, киев, рэй макговерн, стивен гарднер, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато, в мире
Политика, Россия, Украина, Киев, Рэй Макговерн, Стивен Гарднер, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, В мире
"Хуже тупика". В США раскрыли, что на самом деле происходит на Украине

Экс-агент ЦРУ Макговерн: США скрывают, что Украина терпит поражение

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ситуация для Украины на поле боя хуже тупика, поскольку страна терпит поражение в конфликте с Россией, утверждает бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру.
«

"Ситуация хуже тупика. Украина терпит поражение, Стивен. Это большой секрет. Вполне возможно, что Байдену сказали говорить, что поражение терпит Россия, но это не так. Проигрывает не Москва, а Киев, как и его западные спонсоры", — заявил Макговерн

Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Еще пять областей. В США раскрыли, как изменятся границы Украины
Вчера, 09:24
По его словам, российские войска превосходят украинскую армию по силе и численности, поскольку большая часть ВСУ была уничтожена, когда Владимир Зеленский "отправил своих бойцов на гибель в смертельных ловушках". Он утверждает, что генералы ВСУ все больше и больше не хотят посылать своих солдат на бессмысленную гибель от рук российских военных.
ВСУ пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Маск одним словом отреагировал на новость об Украине и "Северных потоках"
Вчера, 08:55
 
ПолитикаРоссияУкраинаКиевРэй МакговернСтивен ГарднерВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОВ мире
 
 
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