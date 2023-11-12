"Хуже тупика". В США раскрыли, что на самом деле происходит на Украине
Экс-агент ЦРУ Макговерн: США скрывают, что Украина терпит поражение
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ситуация для Украины на поле боя хуже тупика, поскольку страна терпит поражение в конфликте с Россией, утверждает бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру.
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"Ситуация хуже тупика. Украина терпит поражение, Стивен. Это большой секрет. Вполне возможно, что Байдену сказали говорить, что поражение терпит Россия, но это не так. Проигрывает не Москва, а Киев, как и его западные спонсоры", — заявил Макговерн
По его словам, российские войска превосходят украинскую армию по силе и численности, поскольку большая часть ВСУ была уничтожена, когда Владимир Зеленский "отправил своих бойцов на гибель в смертельных ловушках". Он утверждает, что генералы ВСУ все больше и больше не хотят посылать своих солдат на бессмысленную гибель от рук российских военных.
ВСУ пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.