https://ria.ru/20231112/situatsiya-1908944235.html

"Хуже тупика". В США раскрыли, что на самом деле происходит на Украине

"Хуже тупика". В США раскрыли, что на самом деле происходит на Украине - РИА Новости, 12.11.2023

"Хуже тупика". В США раскрыли, что на самом деле происходит на Украине

Ситуация для Украины на поле боя хуже тупика, поскольку страна терпит поражение в конфликте с Россией, утверждает бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T10:27

2023-11-12T10:27

2023-11-12T10:27

политика

россия

украина

киев

рэй макговерн

стивен гарднер

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ситуация для Украины на поле боя хуже тупика, поскольку страна терпит поражение в конфликте с Россией, утверждает бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру."Ситуация хуже тупика. Украина терпит поражение, Стивен. Это большой секрет. Вполне возможно, что Байдену сказали говорить, что поражение терпит Россия, но это не так. Проигрывает не Москва, а Киев, как и его западные спонсоры", — заявил МакговернПо его словам, российские войска превосходят украинскую армию по силе и численности, поскольку большая часть ВСУ была уничтожена, когда Владимир Зеленский "отправил своих бойцов на гибель в смертельных ловушках". Он утверждает, что генералы ВСУ все больше и больше не хотят посылать своих солдат на бессмысленную гибель от рук российских военных.ВСУ пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231112/territorii-1908939676.html

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