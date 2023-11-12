https://ria.ru/20231112/sholts-1909012725.html

Шольц выступил против немедленного прекращения огня в Газе

Шольц выступил против немедленного прекращения огня в Газе - РИА Новости, 12.11.2023

Шольц выступил против немедленного прекращения огня в Газе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в воскресенье, что не считает верными призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа, поскольку в этом случае у... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T20:46

2023-11-12T20:46

2023-11-12T21:14

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

олаф шольц

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в воскресенье, что не считает верными призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа, поскольку в этом случае у палестинского движения ХАМАС будет возможность восстановить силы."Я не считаю правильными призывы к немедленному прекращению огня или длительной паузе - что, на мой взгляд, по сути то же самое - потому что в конечном счете это будет означать, что Израиль должен дать перевести дух ХАМАС, чтобы те достали новые ракеты и смогли ими стрелять. Это не может быть приемлемым", - сказал Шольц в беседе, организованной газетой Heilbronner Stimme.При этом он выступил в поддержку коротких гуманитарных пауз для вывоза раненых и доставки помощи жителям сектора Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/krizis-1907155196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, олаф шольц, израиль, россия, оон