https://ria.ru/20231112/samolet-1908989162.html
В Челябинске приземлился самолет, готовившийся к экстренной посадке
В Челябинске приземлился самолет, готовившийся к экстренной посадке - РИА Новости, 12.11.2023
В Челябинске приземлился самолет, готовившийся к экстренной посадке
Самолет, летевший из Сочи и готовившийся к экстренной посадке в Челябинске, приземлился штатно, на борту находятся 189 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T17:19
2023-11-12T17:19
2023-11-12T17:19
происшествия
челябинск
сочи
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самолет, летевший из Сочи и готовившийся к экстренной посадке в Челябинске, приземлился штатно, на борту находятся 189 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Самолет сел благополучно, в штатном режиме. На борту находится 189 человек", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231110/an-2-1908661027.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, челябинск, сочи
Происшествия, Челябинск, Сочи
В Челябинске приземлился самолет, готовившийся к экстренной посадке
Самолет, готовившийся к экстренной посадке в Челябинске, приземлился штатно
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самолет, летевший из Сочи и готовившийся к экстренной посадке в Челябинске, приземлился штатно, на борту находятся 189 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Самолет сел благополучно, в штатном режиме. На борту находится 189 человек", - сообщил собеседник агентства.
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