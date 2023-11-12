https://ria.ru/20231112/samolet-1908989162.html

В Челябинске приземлился самолет, готовившийся к экстренной посадке

В Челябинске приземлился самолет, готовившийся к экстренной посадке - РИА Новости, 12.11.2023

В Челябинске приземлился самолет, готовившийся к экстренной посадке

Самолет, летевший из Сочи и готовившийся к экстренной посадке в Челябинске, приземлился штатно, на борту находятся 189 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T17:19

2023-11-12T17:19

2023-11-12T17:19

происшествия

челябинск

сочи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самолет, летевший из Сочи и готовившийся к экстренной посадке в Челябинске, приземлился штатно, на борту находятся 189 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Самолет сел благополучно, в штатном режиме. На борту находится 189 человек", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231110/an-2-1908661027.html

челябинск

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, челябинск, сочи