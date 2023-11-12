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В Челябинске приземлился самолет, готовившийся к экстренной посадке - РИА Новости, 12.11.2023
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17:19 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/samolet-1908989162.html
В Челябинске приземлился самолет, готовившийся к экстренной посадке
В Челябинске приземлился самолет, готовившийся к экстренной посадке - РИА Новости, 12.11.2023
В Челябинске приземлился самолет, готовившийся к экстренной посадке
Самолет, летевший из Сочи и готовившийся к экстренной посадке в Челябинске, приземлился штатно, на борту находятся 189 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T17:19
2023-11-12T17:19
происшествия
челябинск
сочи
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самолет, летевший из Сочи и готовившийся к экстренной посадке в Челябинске, приземлился штатно, на борту находятся 189 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Самолет сел благополучно, в штатном режиме. На борту находится 189 человек", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231110/an-2-1908661027.html
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происшествия, челябинск, сочи
Происшествия, Челябинск, Сочи
В Челябинске приземлился самолет, готовившийся к экстренной посадке

Самолет, готовившийся к экстренной посадке в Челябинске, приземлился штатно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самолет, летевший из Сочи и готовившийся к экстренной посадке в Челябинске, приземлился штатно, на борту находятся 189 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Самолет сел благополучно, в штатном режиме. На борту находится 189 человек", - сообщил собеседник агентства.
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