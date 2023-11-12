Рейтинг@Mail.ru
Американский военный самолет упал в Средиземное море - РИА Новости, 12.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 12.11.2023 (обновлено: 02:40 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/samolet-1908917106.html
Американский военный самолет упал в Средиземное море
Американский военный самолет упал в Средиземное море - РИА Новости, 12.11.2023
Американский военный самолет упал в Средиземное море
Самолет ВВС США упал в Средиземное море во время тренировочного полета 10 ноября, сообщило европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T01:04
2023-11-12T02:40
в мире
сша
средиземное море
кагосима (префектура)
министерство обороны сша
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/82345/79/823457903_0:227:720:632_1920x0_80_0_0_b7b8d5c5b249b920eb10a849cee3567b.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Самолет ВВС США упал в Средиземное море во время тренировочного полета 10 ноября, сообщило европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (USEUCOM).Инцидент, как утверждается, произошел в восточной части Средиземного моря. Командование не раскрыло информацию о самолете и членах экипажа, равно как и не сообщило о погибших либо пострадавших.Причина ЧП устанавливается. Отмечается, что инцидент не связан с какими-либо враждебными действиями.Другие инциденты с летательными аппаратами ПентагонаДевятнадцатого октября транспортный конвертоплан ВМС США Osprey совершил экстренную посадку в японском гражданском аэропорту Токуносима в префектуре Кагосима, О пострадавших ничего не сообщалось.Двадцать первого сентября конвертоплан ВМС США Osprey, который не был зарегистрирован для использования, совершил экстренную посадку в японском гражданском аэропорту Амами, а 16 сентября Osprey совершил аварийную посадку в гражданском аэропорту Оита. Кроме того, 14 августа в двух аэропортах на юге Японии – Новый Исигаки в префектуре Окинава и аэропорту Амами в префектуре Кагосима произошло сразу четыре экстренных посадки американских военных конвертопланов Osprey.Девятнадцатого сентября новейший истребитель F-35 пропал над штатом Южная Каролина. Объединенная авиабаза "Чарльстон" сообщала, что с летчиком все в порядке, но следы самолета потеряны. Причину, по которой пилот катапультировался, при этом не раскрывали. Военные просили помощи у граждан в поисках истребителя. Позднее его обломки нашли в округе Флоренция.Падение американского беспилотника в Черное мореУтром 14 марта, как сообщало Минобороны России, американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Чёрным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230922/samolet-1897912220.html
https://ria.ru/20230918/propazha-1897101135.html
https://ria.ru/20210713/pentagon-1740950256.html
сша
средиземное море
кагосима (префектура)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/82345/79/823457903_0:159:720:699_1920x0_80_0_0_006850619fde0e50aa55762ef52effac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, средиземное море, кагосима (префектура), министерство обороны сша, f-35
В мире, США, Средиземное море, Кагосима (префектура), Министерство обороны США, F-35
Американский военный самолет упал в Средиземное море

Пентагон: самолет ВВС США упал во время тренировочного полета в Средиземное море

© РИА Новости / Мария ВоробьеваВид на Средиземное море
Вид на Средиземное море - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Мария Воробьева
Вид на Средиземное море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Самолет ВВС США упал в Средиземное море во время тренировочного полета 10 ноября, сообщило европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (USEUCOM).
Инцидент, как утверждается, произошел в восточной части Средиземного моря. Командование не раскрыло информацию о самолете и членах экипажа, равно как и не сообщило о погибших либо пострадавших.
Самолет F-35 - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
"Опять оплошали". Турки высмеяли пропавший в США самолет
22 сентября, 00:47
Причина ЧП устанавливается. Отмечается, что инцидент не связан с какими-либо враждебными действиями.

Другие инциденты с летательными аппаратами Пентагона

Девятнадцатого октября транспортный конвертоплан ВМС США Osprey совершил экстренную посадку в японском гражданском аэропорту Токуносима в префектуре Кагосима, О пострадавших ничего не сообщалось.
Двадцать первого сентября конвертоплан ВМС США Osprey, который не был зарегистрирован для использования, совершил экстренную посадку в японском гражданском аэропорту Амами, а 16 сентября Osprey совершил аварийную посадку в гражданском аэропорту Оита. Кроме того, 14 августа в двух аэропортах на юге Японии – Новый Исигаки в префектуре Окинава и аэропорту Амами в префектуре Кагосима произошло сразу четыре экстренных посадки американских военных конвертопланов Osprey.
Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Военные США не знают, где пропавший F-35, заявила конгрессвумен
18 сентября, 23:04
Девятнадцатого сентября новейший истребитель F-35 пропал над штатом Южная Каролина. Объединенная авиабаза "Чарльстон" сообщала, что с летчиком все в порядке, но следы самолета потеряны. Причину, по которой пилот катапультировался, при этом не раскрывали. Военные просили помощи у граждан в поисках истребителя. Позднее его обломки нашли в округе Флоренция.

Падение американского беспилотника в Черное море

Утром 14 марта, как сообщало Минобороны России, американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Чёрным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в ведомстве.
Ракета AGM-158B JASSM-ER, установленная на истребителе F-15E ВВС США - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
"Воруют эшелонами". Как "пилят" оборонные деньги в Пентагоне
13 июля 2021, 08:00
 
В миреСШАСредиземное мореКагосима (префектура)Министерство обороны СШАF-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала