https://ria.ru/20231112/samolet-1908917106.html

Американский военный самолет упал в Средиземное море

Американский военный самолет упал в Средиземное море - РИА Новости, 12.11.2023

Американский военный самолет упал в Средиземное море

Самолет ВВС США упал в Средиземное море во время тренировочного полета 10 ноября, сообщило европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T01:04

2023-11-12T01:04

2023-11-12T02:40

в мире

сша

средиземное море

кагосима (префектура)

министерство обороны сша

f-35

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/82345/79/823457903_0:227:720:632_1920x0_80_0_0_b7b8d5c5b249b920eb10a849cee3567b.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Самолет ВВС США упал в Средиземное море во время тренировочного полета 10 ноября, сообщило европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (USEUCOM).Инцидент, как утверждается, произошел в восточной части Средиземного моря. Командование не раскрыло информацию о самолете и членах экипажа, равно как и не сообщило о погибших либо пострадавших.Причина ЧП устанавливается. Отмечается, что инцидент не связан с какими-либо враждебными действиями.Другие инциденты с летательными аппаратами ПентагонаДевятнадцатого октября транспортный конвертоплан ВМС США Osprey совершил экстренную посадку в японском гражданском аэропорту Токуносима в префектуре Кагосима, О пострадавших ничего не сообщалось.Двадцать первого сентября конвертоплан ВМС США Osprey, который не был зарегистрирован для использования, совершил экстренную посадку в японском гражданском аэропорту Амами, а 16 сентября Osprey совершил аварийную посадку в гражданском аэропорту Оита. Кроме того, 14 августа в двух аэропортах на юге Японии – Новый Исигаки в префектуре Окинава и аэропорту Амами в префектуре Кагосима произошло сразу четыре экстренных посадки американских военных конвертопланов Osprey.Девятнадцатого сентября новейший истребитель F-35 пропал над штатом Южная Каролина. Объединенная авиабаза "Чарльстон" сообщала, что с летчиком все в порядке, но следы самолета потеряны. Причину, по которой пилот катапультировался, при этом не раскрывали. Военные просили помощи у граждан в поисках истребителя. Позднее его обломки нашли в округе Флоренция.Падение американского беспилотника в Черное мореУтром 14 марта, как сообщало Минобороны России, американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Чёрным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230922/samolet-1897912220.html

https://ria.ru/20230918/propazha-1897101135.html

https://ria.ru/20210713/pentagon-1740950256.html

сша

средиземное море

кагосима (префектура)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, сша, средиземное море, кагосима (префектура), министерство обороны сша, f-35