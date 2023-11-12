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При пуске ракеты из Ливана пострадали не менее шести израильтян, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2023
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16:33 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/raketa-1908982475.html
При пуске ракеты из Ливана пострадали не менее шести израильтян, пишут СМИ
При пуске ракеты из Ливана пострадали не менее шести израильтян, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2023
При пуске ракеты из Ливана пострадали не менее шести израильтян, пишут СМИ
По меньшей мере шесть мирных жителей пострадали на севере Израиля в результате пуска противотанковой ракеты из Ливана, сообщает издание Times of Israel со... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T16:33
2023-11-12T16:33
в мире
израиль
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. По меньшей мере шесть мирных жителей пострадали на севере Израиля в результате пуска противотанковой ракеты из Ливана, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на военных и медиков. Ранее издание со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщило о нескольких пострадавших при пуске ракеты из Ливана, не уточняя их числа. "По меньшей мере шестеро гражданских пострадали, один в критическом состоянии, пятеро - в тяжелом в результате атаки с использованием противотанковой управляемой ракеты из Ливана в воскресенье", - сообщает издание. Как отмечается, ракета нанесла удар по нескольким автомобилям в населенном пункте Довев. Некоторые из пострадавших - сотрудники Израильской электрической корпорации, которые ранее прибыли на место для ремонта линий электропередач, поврежденных в результате предыдущих обстрелов из Ливана, пишет издание. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При пуске ракеты из Ливана пострадали не менее шести израильтян, пишут СМИ

Times of Israel: при пуске ракеты из Ливана пострадали не менее шести израильтян

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. По меньшей мере шесть мирных жителей пострадали на севере Израиля в результате пуска противотанковой ракеты из Ливана, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на военных и медиков.
Ранее издание со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщило о нескольких пострадавших при пуске ракеты из Ливана, не уточняя их числа.
"По меньшей мере шестеро гражданских пострадали, один в критическом состоянии, пятеро - в тяжелом в результате атаки с использованием противотанковой управляемой ракеты из Ливана в воскресенье", - сообщает издание.
Как отмечается, ракета нанесла удар по нескольким автомобилям в населенном пункте Довев. Некоторые из пострадавших - сотрудники Израильской электрической корпорации, которые ранее прибыли на место для ремонта линий электропередач, поврежденных в результате предыдущих обстрелов из Ливана, пишет издание.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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