https://ria.ru/20231112/pvo-1908967258.html

Российские средства ПВО за сутки сбили 42 украинских дрона

Российские средства ПВО за сутки сбили 42 украинских дрона - РИА Новости, 12.11.2023

Российские средства ПВО за сутки сбили 42 украинских дрона

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 42 украинских беспилотника и перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T14:28

2023-11-12T14:28

2023-11-12T14:28

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

безопасность

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 42 украинских беспилотника и перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбиты 42 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ольшана, Ягодное, Лиман Первый Харьковской области, Белогоровка Луганской Народной Республики, Пески, Андреевка Донецкой Народной Республики, Новофедоровка Запорожской области и Песчановка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 534 украинских военных самолета, 254 вертолета, 8871 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13358 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7071 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15207 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231112/peskov-1908957389.html

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Варвара Скокшина

россия, запорожская область, безопасность