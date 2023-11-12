https://ria.ru/20231112/pvo-1908967258.html
Российские средства ПВО за сутки сбили 42 украинских дрона
Российские средства ПВО за сутки сбили 42 украинских дрона - РИА Новости, 12.11.2023
Российские средства ПВО за сутки сбили 42 украинских дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 42 украинских беспилотника и перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T14:28
2023-11-12T14:28
2023-11-12T14:28
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 42 украинских беспилотника и перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбиты 42 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ольшана, Ягодное, Лиман Первый Харьковской области, Белогоровка Луганской Народной Республики, Пески, Андреевка Донецкой Народной Республики, Новофедоровка Запорожской области и Песчановка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 534 украинских военных самолета, 254 вертолета, 8871 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13358 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7071 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15207 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231112/peskov-1908957389.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность
Российские средства ПВО за сутки сбили 42 украинских дрона
Российские средства ПВО за сутки сбили 42 дрона и перехватили два снаряда HIMARS
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 42 украинских беспилотника и перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбиты 42 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ольшана, Ягодное, Лиман Первый Харьковской области, Белогоровка Луганской Народной Республики, Пески, Андреевка Донецкой Народной Республики, Новофедоровка Запорожской области
и Песчановка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 534 украинских военных самолета, 254 вертолета, 8871 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13358 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7071 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15207 единиц специальной военной автомобильной техники.
Украине невозможно победить Россию, заявил Песков