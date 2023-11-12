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Российские средства ПВО за сутки сбили 42 украинских дрона - РИА Новости, 12.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/pvo-1908967258.html
Российские средства ПВО за сутки сбили 42 украинских дрона
Российские средства ПВО за сутки сбили 42 украинских дрона - РИА Новости, 12.11.2023
Российские средства ПВО за сутки сбили 42 украинских дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 42 украинских беспилотника и перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T14:28
2023-11-12T14:28
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
безопасность
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 42 украинских беспилотника и перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбиты 42 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ольшана, Ягодное, Лиман Первый Харьковской области, Белогоровка Луганской Народной Республики, Пески, Андреевка Донецкой Народной Республики, Новофедоровка Запорожской области и Песчановка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 534 украинских военных самолета, 254 вертолета, 8871 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13358 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7071 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15207 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность
Российские средства ПВО за сутки сбили 42 украинских дрона

Российские средства ПВО за сутки сбили 42 дрона и перехватили два снаряда HIMARS

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 42 украинских беспилотника и перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбиты 42 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ольшана, Ягодное, Лиман Первый Харьковской области, Белогоровка Луганской Народной Республики, Пески, Андреевка Донецкой Народной Республики, Новофедоровка Запорожской области и Песчановка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 534 украинских военных самолета, 254 вертолета, 8871 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13358 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7071 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15207 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьБезопасность
 
 
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