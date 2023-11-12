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В Калуге психолог работает с детьми после нападения на них бультерьера - РИА Новости, 12.11.2023
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21:30 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/psikholog-1909017622.html
В Калуге психолог работает с детьми после нападения на них бультерьера
В Калуге психолог работает с детьми после нападения на них бультерьера - РИА Новости, 12.11.2023
В Калуге психолог работает с детьми после нападения на них бультерьера
Психолог работает с детьми, на которых напал выбежавший из квартиры на улицу стаффордширский бультерьер в Калуге, идут следственные действия, сообщает СУСК по... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T21:30
2023-11-12T21:30
происшествия
калуга
калужская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Психолог работает с детьми, на которых напал выбежавший из квартиры на улицу стаффордширский бультерьер в Калуге, идут следственные действия, сообщает СУСК по Калужской области. В соцсетях ранее появилось видео, на котором крупная собака бойцовской породы нападает во дворе многоэтажки на девочку, та громко кричит, рядом находится ещё один ребенок. Девочку спасает подбежавший мужчина, он отгоняет пса. По данным прокуратуры, инцидент произошел 9 ноября в Калуге, собака напала на двоих детей, после медицинской помощи их отпустили домой. Владельца собаки установили, прокуратура намерена обратиться в суд с иском о возмещении детям вреда. СУСК по Калужской области сообщает в воскресенье, что выясняет все обстоятельства произошедшего. По версии следствия, 9 ноября днем домашняя собака, стаффордширский бультерьер, оставленная хозяином без присмотра, выбежала на улицу и напала на 10-летнюю девочку и 10-летнего мальчика. Собака покусала детей. "Следственные действия с несовершеннолетними пострадавшими проводятся с участием психолога, которая консультирует детей и их родителей о минимизации негативных психологических последствий. Установлены и допрошены свидетели происшествия, лица, которые помогли спасти детей, а также владелец собаки", - информирует следственное управление. Также отмечается, что назначены судебно-медицинские экспертизы. "Следственные органы инициируют перед органами власти и органами внутренних дел вопрос об активизации работы по привлечению хозяев собак к ответственности за нарушения в сфере ответственного обращения с животными в целях профилактики подобных происшествий в дальнейшем", - подчеркивает СУ СК. Следственное управление публикует видео беседы следователя с владельцем собаки, который рассказывает, что держит связь с родителями пострадавших детей. Он признается, что всегда выгуливает собаку на поводке, но без намордника.
https://ria.ru/20231107/sk-1907966511.html
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происшествия, калуга, калужская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калуга, Калужская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калуге психолог работает с детьми после нападения на них бультерьера

В Калуге психолог работает с детьми, на которых напал стаффордширский бультерьер

© Скриншот видео с камеры наблюденияБойцовская собака напала на девочку в Калуге
Бойцовская собака напала на девочку в Калуге
© Скриншот видео с камеры наблюдения
Бойцовская собака напала на девочку в Калуге
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Психолог работает с детьми, на которых напал выбежавший из квартиры на улицу стаффордширский бультерьер в Калуге, идут следственные действия, сообщает СУСК по Калужской области.
В соцсетях ранее появилось видео, на котором крупная собака бойцовской породы нападает во дворе многоэтажки на девочку, та громко кричит, рядом находится ещё один ребенок. Девочку спасает подбежавший мужчина, он отгоняет пса. По данным прокуратуры, инцидент произошел 9 ноября в Калуге, собака напала на двоих детей, после медицинской помощи их отпустили домой. Владельца собаки установили, прокуратура намерена обратиться в суд с иском о возмещении детям вреда.
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СУСК по Калужской области сообщает в воскресенье, что выясняет все обстоятельства произошедшего. По версии следствия, 9 ноября днем домашняя собака, стаффордширский бультерьер, оставленная хозяином без присмотра, выбежала на улицу и напала на 10-летнюю девочку и 10-летнего мальчика. Собака покусала детей.
«
"Следственные действия с несовершеннолетними пострадавшими проводятся с участием психолога, которая консультирует детей и их родителей о минимизации негативных психологических последствий. Установлены и допрошены свидетели происшествия, лица, которые помогли спасти детей, а также владелец собаки", - информирует следственное управление. Также отмечается, что назначены судебно-медицинские экспертизы.
«
"Следственные органы инициируют перед органами власти и органами внутренних дел вопрос об активизации работы по привлечению хозяев собак к ответственности за нарушения в сфере ответственного обращения с животными в целях профилактики подобных происшествий в дальнейшем", - подчеркивает СУ СК.
Следственное управление публикует видео беседы следователя с владельцем собаки, который рассказывает, что держит связь с родителями пострадавших детей. Он признается, что всегда выгуливает собаку на поводке, но без намордника.
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ПроисшествияКалугаКалужская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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