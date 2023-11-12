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Придется согласиться. Запад сделал Украине неожиданное предложение
Придется согласиться. Запад сделал Украине неожиданное предложение - РИА Новости, 12.11.2023
Придется согласиться. Запад сделал Украине неожиданное предложение
Завершение конфликта между Россией и Украиной может пойти по корейскому сценарию, что означает признание Киевом как минимум на время потери территории, заявил... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T10:35
2023-11-12T10:35
2023-11-12T12:39
в мире
украина
киев
россия
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
nbc
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Завершение конфликта между Россией и Украиной может пойти по корейскому сценарию, что означает признание Киевом как минимум на время потери территории, заявил отставной адмирал ВМС США и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg."Вероятно, будет необходимо согласиться по крайней мере на время с тем, что под контролем России находится Крым и сухопутный мост к полуострову", – выразил он свое мнение.Ставридис подчеркнул, что такой исход не понравится ни Украине, ни Западу, однако это необходимая мера, ведь, чем раньше закончится конфликт, тем раньше государство может начать восстанавливаться. Кроме того, добавил он, сейчас Украина, как и Южная Корея в 1950-х годах, не может рассчитывать на полную победу."Весенне-летнее наступление Киева обернулось тупиком, даже дополнительные F-16 (истребители. – Прим. ред.) кардинально не изменят ситуацию", – подытожил он.Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновников передал, что США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией и то, чем ему придется пожертвовать ради мира. По информации NBC, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт, по их мнению, зашел в тупик. Они также не уверены в своей способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.
https://ria.ru/20231112/finansirovanie-1908937494.html
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в мире, украина, киев, россия, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), nbc, нато, f-16
В мире, Украина, Киев, Россия, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), NBC, НАТО, F-16
Придется согласиться. Запад сделал Украине неожиданное предложение
Экс-главком НАТО Ставридис: Киеву нужно признать утрату территории на время