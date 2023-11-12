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В Харькове загорелась АЗС после взрыва, пишут СМИ
В Харькове загорелась АЗС после взрыва, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2023
В Харькове загорелась АЗС после взрыва, пишут СМИ
Пожар произошел на автозаправочной станции в Харькове после взрыва, сообщает в воскресенье украинское агентство Укринформ. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T10:30
2023-11-12T10:30
2023-11-12T10:30
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Пожар произошел на автозаправочной станции в Харькове после взрыва, сообщает в воскресенье украинское агентство Укринформ. Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Харькове. "По уточненной информации, что-то взорвалось на заправке в районе железнодорожного вокзала. Возник пожар", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Официально в Государственной службе Украины по ЧС информацию пока не прокомментировали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина
В Харькове загорелась АЗС после взрыва, пишут СМИ
Укринформ: на автозаправочной станции в Харькове начался пожар после взрыва
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости.
Пожар произошел на автозаправочной станции в Харькове после взрыва, сообщает в воскресенье украинское агентство Укринформ
.
Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Харькове.
"По уточненной информации, что-то взорвалось на заправке в районе железнодорожного вокзала. Возник пожар", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Официально в Государственной службе Украины
по ЧС информацию пока не прокомментировали.
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