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В Харькове загорелась АЗС после взрыва, пишут СМИ

В Харькове загорелась АЗС после взрыва, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2023

В Харькове загорелась АЗС после взрыва, пишут СМИ

Пожар произошел на автозаправочной станции в Харькове после взрыва, сообщает в воскресенье украинское агентство Укринформ. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T10:30

2023-11-12T10:30

2023-11-12T10:30

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Пожар произошел на автозаправочной станции в Харькове после взрыва, сообщает в воскресенье украинское агентство Укринформ. Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Харькове. "По уточненной информации, что-то взорвалось на заправке в районе железнодорожного вокзала. Возник пожар", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Официально в Государственной службе Украины по ЧС информацию пока не прокомментировали.

https://ria.ru/20231111/povrezhdenie-1908826413.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, харьков, украина