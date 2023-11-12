Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в Томске шесть человек отравились угарным газом - РИА Новости, 12.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:10 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/pozhar-1908932867.html
При пожаре в Томске шесть человек отравились угарным газом
При пожаре в Томске шесть человек отравились угарным газом - РИА Новости, 12.11.2023
При пожаре в Томске шесть человек отравились угарным газом
Шесть человек пострадали в Томске при пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме, их отправили в больницу с отравлением угарным газом и ожогами, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T08:10
2023-11-12T08:10
происшествия
томск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Шесть человек пострадали в Томске при пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме, их отправили в больницу с отравлением угарным газом и ожогами, сообщает ГУМЧС по Томской области. По данным ведомства, пожар в доме из бруса с дощатым тамбуром начался около 03.29 воскресенье по местному времени (23.29 мск 11 ноября). На момент прибытия первого подразделения пожарных горел тамбур, квартиры на втором этаже, крыша дома, люди просили о помощи из окон второго этажа. "В результате пожара обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, выгорели квартиры на втором этаже, тамбур. Общая площадь пожара составила 165 квадратных метров. Личным составом по трехколенной лестнице из окон второго этажа спасено два человека. Пострадали шесть человек", - говорится в сообщении. Среди пострадавших мужчина 1972 года рождения (острое отравление угарным газом), девушка 2008 года рождения (острое отравление угарным газом), мужчина 1949 года рождения (отравление угарным газом, ожог щеки и роговицы глаза), женщина 1951 года рождения (острое отравление угарным газом), девушка 2004 года рождения (острое отравление угарным газом, женщина 1980 года рождения (острое отравление угарным газом). Все они были доставлены в больницу. По данным ГУМЧС, пожар был локализован менее чем за час, время ликвидации – 06.05 (02.05 мск). Причина устанавливается.
https://ria.ru/20231112/pozhar-1908918927.html
томск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, томск
Происшествия, Томск
При пожаре в Томске шесть человек отравились угарным газом

При пожаре в деревянном доме в Томске шесть человек отравились угарным газом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Шесть человек пострадали в Томске при пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме, их отправили в больницу с отравлением угарным газом и ожогами, сообщает ГУМЧС по Томской области.
По данным ведомства, пожар в доме из бруса с дощатым тамбуром начался около 03.29 воскресенье по местному времени (23.29 мск 11 ноября). На момент прибытия первого подразделения пожарных горел тамбур, квартиры на втором этаже, крыша дома, люди просили о помощи из окон второго этажа.
"В результате пожара обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, выгорели квартиры на втором этаже, тамбур. Общая площадь пожара составила 165 квадратных метров. Личным составом по трехколенной лестнице из окон второго этажа спасено два человека. Пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.
Среди пострадавших мужчина 1972 года рождения (острое отравление угарным газом), девушка 2008 года рождения (острое отравление угарным газом), мужчина 1949 года рождения (отравление угарным газом, ожог щеки и роговицы глаза), женщина 1951 года рождения (острое отравление угарным газом), девушка 2004 года рождения (острое отравление угарным газом, женщина 1980 года рождения (острое отравление угарным газом). Все они были доставлены в больницу.
По данным ГУМЧС, пожар был локализован менее чем за час, время ликвидации – 06.05 (02.05 мск). Причина устанавливается.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
При пожаре в гараже в Подольске погибли женщина и ее дочь
Вчера, 01:33
 
ПроисшествияТомск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала