https://ria.ru/20231112/pozhar-1908932867.html

При пожаре в Томске шесть человек отравились угарным газом

При пожаре в Томске шесть человек отравились угарным газом - РИА Новости, 12.11.2023

При пожаре в Томске шесть человек отравились угарным газом

Шесть человек пострадали в Томске при пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме, их отправили в больницу с отравлением угарным газом и ожогами, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T08:10

2023-11-12T08:10

2023-11-12T08:10

происшествия

томск

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НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Шесть человек пострадали в Томске при пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме, их отправили в больницу с отравлением угарным газом и ожогами, сообщает ГУМЧС по Томской области. По данным ведомства, пожар в доме из бруса с дощатым тамбуром начался около 03.29 воскресенье по местному времени (23.29 мск 11 ноября). На момент прибытия первого подразделения пожарных горел тамбур, квартиры на втором этаже, крыша дома, люди просили о помощи из окон второго этажа. "В результате пожара обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, выгорели квартиры на втором этаже, тамбур. Общая площадь пожара составила 165 квадратных метров. Личным составом по трехколенной лестнице из окон второго этажа спасено два человека. Пострадали шесть человек", - говорится в сообщении. Среди пострадавших мужчина 1972 года рождения (острое отравление угарным газом), девушка 2008 года рождения (острое отравление угарным газом), мужчина 1949 года рождения (отравление угарным газом, ожог щеки и роговицы глаза), женщина 1951 года рождения (острое отравление угарным газом), девушка 2004 года рождения (острое отравление угарным газом, женщина 1980 года рождения (острое отравление угарным газом). Все они были доставлены в больницу. По данным ГУМЧС, пожар был локализован менее чем за час, время ликвидации – 06.05 (02.05 мск). Причина устанавливается.

https://ria.ru/20231112/pozhar-1908918927.html

томск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, томск