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В результате пожара в гараже в Подольске погибли женщина и ее дочь
В результате пожара в гараже в Подольске погибли женщина и ее дочь - РИА Новости, 12.11.2023
В результате пожара в гараже в Подольске погибли женщина и ее дочь
Женщина и ее двухлетняя дочь погибли при пожаре в гараже в Подольске, трем пострадавшим удалось спастись, сообщает ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T01:33
2023-11-12T01:33
2023-11-12T02:43
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происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Женщина и ее двухлетняя дочь погибли при пожаре в гараже в Подольске, трем пострадавшим удалось спастись, сообщает ГСУ СК России по Московской области. "Одиннадцатого ноября 2023 года в двухэтажном гараже, расположенном в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, произошел пожар. Из горящего гаража удалось выбежать трем пострадавшим, которым была оказана медицинская помощь. После ликвидации пожара были обнаружены тела двухлетней девочки и ее 30-летней матери", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале. Добавляется, что возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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подольск, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Подольск, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В результате пожара в гараже в Подольске погибли женщина и ее дочь
В результате пожара в гараже в Подольске погибли женщина и ее двухлетняя дочь