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ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Херсонском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.11.2023
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Херсонском направлении
Российские военнослужащие нанесли комплексное огневое поражение украинским войскам на херсонском направлении, противник потерял до 60 солдат, танк и гаубицу,... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T14:21
2023-11-12T14:21
2023-11-12T14:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли комплексное огневое поражение украинским войскам на херсонском направлении, противник потерял до 60 солдат, танк и гаубицу, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Херсонском направлении