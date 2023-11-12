https://ria.ru/20231112/poteri-1908966273.html

ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Херсонском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.11.2023

ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Херсонском направлении

Российские военнослужащие нанесли комплексное огневое поражение украинским войскам на херсонском направлении, противник потерял до 60 солдат, танк и гаубицу,... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T14:21

2023-11-12T14:21

2023-11-12T14:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли комплексное огневое поражение украинским войскам на херсонском направлении, противник потерял до 60 солдат, танк и гаубицу, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)